ZOOM на «УДАЛЕНКЕ»

Как не терять контакта с коллегами? Как организовать «мозговой штурм» по поиску новых тем, совещание или планерку? Как вместе создавать репортажи, истории «героев в масках» и тех, кого они спасают? Об этом рассказал секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.

Сервисы, которые помогут поддерживать коллективную связь

Из-за пандемии коронавируса многие ушли на «удаленку». Весь мир пристально следит за развитием ситуации. Мозг так устроен, что в какой-то момент начинает защищаться от негативной информации. Ведь стресс плохо влияет и на отношения с теми, кто рядом, и на работу, в том числе нас — журналистов, и на иммунитет. Людям нужны позитивные материалы, подборки интересных фильмов и книг, темы, помогающие пережить кризис. Поэтому наша работа как никогда важна в это непростое время. Но чтобы делать ее качественно, нам нужна связь с редакцией. Хоть журналисты во многом и индивидуалисты, но наполнение СМИ статьями, фото и видео материалами, вычитка, фактчекинг, редактура — это труд коллективный.

Предлагаю вашему вниманию несколько сервисов для проведения видеоконференций, обучения и просто понимания, что коллеги рядом, и мы должны и можем справиться с кризисом и не потеряем, а, возможно, приобретем новую аудиторию.

Skype

Да, многими забытый в эпоху мессенджеров skype. Microsoft приобрела компанию-разработчика программы 2011 году. Тогда многие пророчили смерть программы, но она сильно преобразилась с тех пор и нарастила мощь.

Плюсы

— Можно установить на компьютер под управлением windows или MacOS

— Есть мобильная версия для телефона под управлением Android и IOS

— Поддерживает одновременное видео до 50 участников (по данным официального сайта)

— Автоматические субтитры

— Демонстрация рабочего стола

— Возможность подключения по ссылке без учетной записи

— Запись (хранится 30 дней, и ее можно скачать в формате mp4)

— Есть чат

— Есть браузерная версия

— Бесплатно

Минусы

— Это программный продукт. Его нужно устанавливать на компьютер или телефон

— Браузерная версия работает хуже программной (но она есть)

— Для удобства пользования всем участникам лучше создать учетные записи (хотя есть возможность подключения по ссылке)

— Главный, на мой взгляд недостаток, это отсутствие организатора-модератора. Как следствие — нет возможности управлять микрофонами и камерами участников. Необходимо всех просить отключить звук, когда кто-то выступает, иначе все слышат общий гул в эфире. При большой нагрузке на сеть и слабом компьютере начинает тормозить или зависать. При отсутствии организатора нет возможности дистанционно отключать видео. В skype «все равны»

Официальный сайт: https://www.skype.com/ru/

ZOOM

Пожалуй, самая модная и популярная сегодня платформа для проведения видеоконференций, образовательных программ и даже просто общения. Zoom от американской компании появился в 2012 и развивался параллельно со skype, как площадка для видеоконференций.

Плюсы

— Можно установить на компьютер под управлением windows или MacOS

— Есть мобильная версия для телефона под управлением Android и IOS

— Поддерживает одновременно до 49 на странице в галерее. Эта функция зависит от аппаратной мощности устройства. Мой старенький MacBook AIR держит не больше 25

— Есть возможность демонстрации экрана и виртуальная доска

— В бесплатной версии поддерживает до 100 участников

— Есть организатор, что устраняет выше перечисленные недостатки skype.

— Вы можете управлять микрофонами и камерами участников, менять настройки во время конференции и много другое. Вы управляете процессом, и это экономит время на лишние корректировки вроде фраз: «…кто не выключил микрофон? У меня все тормозит, отключите видео. И так далее…»

— Во время конференции выступающий выделяется увеличением экрана, который автоматически перемещается в центр

— Запись (конвертируется в mp4 и сохраняется на компьютер после завершения конференции)

— Есть чат, и им можно управлять, открывая возможность писать всем или только организатору

— Участникам не надо регистрироваться

— Бесплатно (но есть ограничения по времени конференции)

— Можно дополнять функционал за деньги

Минусы

— Это программный продукт. Его нужно устанавливать на компьютер или телефон

— Нет браузерной версии

— Ограничение для конференции — 3 и более участников до 40 минут. В платной версии (от 15 $ в месяц) такого ограничения нет

— Есть zoom тролли, которые подключаются к открытым конференциям и начинают транслировать шок-контент. Такое явление получило название «зумбомбинг».

Официальный сайт: https://zoom.us/

Webinar.ru

Российский продукт популярный в образовательной среде. В 2016 году появилась версия 3.0, что вывело пплатформу на новый уровень.

Плюсы

— Браузерное решение. Не надо ничего устанавливать на свой компьютер. По моему опыту, лучше работает с таким браузерами, как Google Chrome и Mozilla Firefox

— Участникам не надо регистрироваться (просто указать имя для входа)

— Есть возможность работы без flash pleer (аналогичные сервисы работают только на flash, и это создает дополнительные трудности для участников)

— Запись (в бесплатной версии нельзя скачать)

— Возможность создать лендинг с описанием, фотографиями спикеров, предварительным тестированием и сбором вопросов

— Есть организатор-модератор

— Есть чат

— Возможность демонстрации загруженных слайдов и файлов

— Есть виртуальная доска

— В платных версиях много дополнительных возможностей.

Минусы

— Качество картинки хуже, чем у программных продуктов

— В бесплатной версии только 5 участников, включая организатора-модератора, и 500 mb для файлов

— Даже в платной версии всего 8 видео одновременно выводятся на главный экран

— В бесплатной версии нельзя скачать запись

— При плохом интернет-соединении сильно ухудшается качество и тормозит.

Официальный сайт: https://webinar.ru/

Вам решать, чем удобнее пользоваться. Я использую все эти сервисы в разных обстоятельствах, в зависимости от текущих потребностей.

Skype — привычнее для тех, кто пользовался им ранее. Webinar подходит для проведения образовательных программ, особенно платная версия для 100 участников, поскольку не требует установки и дает возможность собирать данные.

Для удаленной работы наиболее удобным является Zoom в сочетании с What’sApp или Telegram.

Все перечисленные сервисы имеют функциональную бесплатную версию.

Можно использовать CRM системы для дистанционной работы в команде и поэтапного решения задач, но они требуют большого времени на освоение. Это уже системная работа, а пока давайте общаться, видя друг друга пусть и в экране гаджета.

Источник: сайт СЖР