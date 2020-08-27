Вышел в свет августовский номер «Свежей газеты. Культуры»

Номер вышел в свет в День отечественного кино, и естественно, что и «передовая» об отечественном кино – «Понизовая» и иные вольницы отечественного кино» – от Виктории ТРИФОНОВОЙ; и первый на моей памяти текст Олега ГОРЯИНОВА о советском фильме, правде, с обязывающим названием – «Леонид Марягин как советский Бруно Латур»; и спровоцированные главным редактором размышления Алёны САМСОНОВОЙ о специфике анимационного кино – «А слабо Вольдемару нырнуть?»; и философское эссе Леонида НЕМЦЕВА «После конца сладкой жизни» – как бы к юбилею шедевра Федерико Феллини.

Культура возвращается из пандемической спячки (онлайн – не в счет: это всё-таки подмена творчества и живого человеческого общения продуктами, не дающими потребителю навовсе забыть о том, что он родился, учился и живет только для того, чтобы потреблять), куда ее загнали вирусы, умноженные на страхи и возведенные в степень безразличия к этой самой художественной культуре со стороны Роспотребнадзора (они сейчас подставлены на роль мальчиков/девочек власть предержащих). Начните с отчета о фотовыставке «Хроники «чумного» времени».

Ольга КРИШТАЛЮК побывала на экспресс-концертах оркестра Мариинского театра («Первая «ласточка» осени»). Вячеслав СМРИНОВ – на премьере в тольяттинском ТЮЗе «Дилижанс» («Тайное общество иллюминатов»), Валентина ЧЕРНОВА – на выставке Виктора Новокрещенова («Музыка, воплощенная в красках»); Валерий МОКШТАДТ – на Дне рождения Репина («Ширяевский Репин»), а Оксана ИГНАШОВА – на празднике дарения, которое устроили Владимир Аветисян, Владимир Некрасов и Самарский художественный музей («Уметь дарить – красивый вид искусства»).

Дежурной по Contemporary Art`у в этом раз была Екатерина АВЕРЬЯНОВА, побывавшая на Второй квартирной триеннале («Где живет искусство?») и открытии новых залов самарской галереи «Виктория» («Пространство и художники. 2.0»). Подчеркиваю – «самарской», потому что не с таких уж давних времен появилась еще и «Виктория» новокуйбышевская. Илья же САМОРУКОВ на этот раз ограничился репликой по поводу приезда в Самару директора московской галереи «Гараж» Антона Белова, а Елена БОГАТЫРЕВА побывала на выставке «Вчера, сегодня, завтра» в галерее «Новое пространство».

В «Свежую» возвращаются разнообразные «Новости» и полноценная (ну, почти полноценная) «Афиша».

И даже градозащитник и архитектурный обозреватель Армен АРУТЮНОВ (вроде, ему положено заботиться исключительно о вечном) представляет актуальный проект «Лица модернизма».

Значительную часть номера составляют материалы, посвященные тем, благодаря кому еще жива самарская культура. «Человеки» Культуры в этот раз – актер Самарского академического театра драмы Иван Морозов (Галина ТОРУНОВА – «Про артиста, которого любят все»); пианистка и педагог Виктория Сойфер (Виталий СЕМЕНОВ – «Одноклассница»); заместитель директора Самарской филармонии Евгений Козлов (Светлана ЖДАНОВА – «Уходящая натура? Нет, действующее лицо!»); руководитель джаз-оркестра Тольяттинской филармонии Валерий Мурзов (Анна ЛУКЬЯНЧИКОВА – «Делаю то, что нравится»), художник Сергей Сайбель (Татьяна ПЕТРОВА – «Берега» и «Корни»), фотохудожник Сергей Баранов (Наталья ЭСКИНА – «Сергей, из исчислимой части человечества»).

Анна ЛУКЬЯНЧИКОВА знакомит в проектом Автограда, помогающем талантливым детям делать первые шаги в искусстве («В Тольятти любят «возвращающихся»).

«Свежая» никогда не забывает и о титанах, влившихся волею обстоятельств в различные «самарские диаспоры». Светлана ХУМАРЬЯН представила очерк об оперном певце и театральном деятеле Александре Сибирцеве («Последний из могикан»), а Татьяна ЖУРЧЕВА – о поэте Александре Перчикове («Давай не будем подводить итоги…»).

И конечно мы чтим память тех, кто ушел от нас, оставив после себя творения и добрую память. О замечательном солисте Самарской оперы Анатолии Пономаренко пишет Наталья ЭСКИНА («Баритон королей и король баритонов»), о художнике-карикатуристе Юрии Воскобойникове – Юрий ХМЕЛЬНИЦКИЙ («Уходят друзья…».

«Свежая» не в первый раз вспоминает о Вадиме Леванове. На этот раз Александр ТИХОНОВ представляет поэтический сборник безвременно ушедшего от нас драматурга.

Воспоминания – то, что спасает, когда – теперь уж совершенно точно – мир сошел с ума.

Галина ТОРУНОВА вспоминает об Оскаре Осиповиче Маркове и его театральном кружке во Дворце пионеров («Учитель и его ученики»). Светлана ХУМАРЬЯН размышляет о наследии оперного режиссера Бориса Рябикина («Неповторимый»). Светлана ШАТУНОВА знакомит с творчеством художника Александра Костенко («Не дозвучал его аккорд…»). Александр ЛАВРИК раскрывает тайны профессии – «Чему не учат на журфаке».

А от воспоминаний и до архивных исследований – полшага. Михаил ПЕРЕПЕЛКИН пишет о Евгении Александровиче Охитовиче – представителе плеяды самарских писателей, чья жизнь оборвалась в годы «Большого террора» («Поразобрали на дрова»); Ольга ЖУРЧЕВА – о самарских корнях «Солнечного удара» Иван Бунина; Армен АРУТЮНОВ – об архитектурном наследии Виктора Шретера в Самаре; а Александр ЗАВАЛЬНЫЙ – о первой самарской нефти («Бакинские нефтяники на куйбышевской земле») и о топонимике («Прописаны в России»).

Светлана ВНУКОВА «раскопала» детективную историю о самарских связях великого японского дирижера Сейджи Одзавы («Родня»).

А о настоящих раскопках в конце археологического сезона «докладывают Ирина ВАСИЛЬЕВА и Наталья САЛУГИНА («Не боги горшки обжигают»).

К 80-летию Самарской филармонии «Свежая» публикует начало статьи Людмилы БЕЛЯЕВОЙ о дирижерах симфонического оркестра («Школа Мастеров»), а Елена ШИШКИНА – о пятилетии филармонического музея.

Газета продолжает публиковать театральные «Воспоминалки» Галины ТОРУНОВОЙ, основанные на опыте собственной жизни эссе Натали ЭСКИНОЙ («Крупинка и глиняный городок», «Мякина и шаровые молнии») и своеобразную энциклопедию Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» («Василий Ян»).

Как всегда блистательна и пронзительна Зоя КОБОЗЕВА в эссе «Августовские Авгу́сты».

Газета приглашает к разговору об искусстве. Сергей ГОЛУБКОВ размышляет о том, «Как ощутить дух места», Дмитрий ДЯТЛОВ – о музыкальных новациях двадцатого века («Витольд Лютославский и его «Книга»»), Игорь ВОЩИНИН озабочен вопросом: «Что там, в норушке джаза?» Наталья ЭСКИНА не дает нам забыть, что 2020 год – Год Бетховена – «Лунная соната» и вышитые рубашки».

…о литературе. Константин ПОЗДНЯКОВ вернулся на страницы «Свежей» с анализом рассказа Василия Аксенова, основанного на его самарских воспоминаниях («И корабль не плывет»). Анна СИНИЦКАЯ рассуждает «О самиздате, «старом» и «новом», а лингвист Татьяна РОМАНОВА – о «Самарской идентичности».

И не только о художественной культуре. В «Философских чтениях» – начало статьи философа Юрия РАЗИНОВА «Оконечные времена» и эссе филолога Анны СИНИЦКОЙ «Смерть как способ бытия». В «Самарском взгляде» – «простой» текст Вадима РЯБИКОВА «Окно Овертона».

В разделе «Практическая футурология» Светлана ЖДАНОВА убеждена, что «Мы будем жить теперь по-новому». Что стоит за этим больше – пессимизма или оптимизма – вы прочитаете в газете, а взгляд соседа Светланы по полосе Сергея ГОЛУБКОВА не очень радостен: «О канувших в Лету замолвите слово…»

До афористичности язвителен Герман ДЬЯКОНОВ в аналитической статье «Новообразования образования». Как, впрочем, и в своей авторской колонке «Тут сама Бузова написала, что…». Не менее интересны его рассуждения о роли математики в современных естественных науках («Шлем виртуальной реальности, или Есть ли корень из двух?») и эссе «Что вы читаете, мой принц?» в книговедческих заметках Habent sua fata libelli

Руководитель «Факультета ненужных вещей» Михаил ПЕРЕПЕЛКИН напоминает о грядущем (очень надеемся!) начале учебного года – «После первой» (интересно, а вы о чем подумали?).

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ предлагает исследование о самарском гостеприимстве и самарском «столе» (о кухне, к сожалению, говорить не приходится) – «Не хлебом единым».

Ольга ГОРОДЕЦКАЯ удивляет рассказом о том, как рядовая житейская ситуация приводит к рождению чуда – «Тайна одного клада».

С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Вавилон», «Виктория» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском государственном социально-педагогическом университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры Новокуйбышевска.

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