СЖР презентовал Центр правовой защиты журналистов

В Москве прошла официальная презентация Центра правовой защиты журналистов при Союзе журналистов России.

Во вступительном слове глава секретариата СЖР Денис Токарский, в частности, отметил, что Союз журналистов России всегда оказывал коллегам юридическую поддержку и учреждение Центра правовой защиты призвано расширить возможности сотрудников СМИ по получению квалифицированной правовой помощи.

Директор Центра Анна Белозёрова остановилась на основных направлениях деятельности Центра — это юридические консультации, конференции, семинары по правовым аспектам деятельности журналистов, при необходимости представление интересов коллег в суде и многое другое.

На презентации речь шла также о медиации в журналистике, что, наряду с иными направлениями, должно стать одним из приоритетов работы Центра.

Информация о деятельности Центра правовой защиты журналистов будет регулярно размещаться на официальном сайте СЖР.

Источник: СЖР