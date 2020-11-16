Назад, в историю! В областной библиотеке появилась «Приволжская правда» 1917 года!

В Электронной библиотеке СОУНБ появилась газета «Приволжская правда» 1917 года. Это очень редкое издание,

которого ранее не было в фондах Самарской областной универсальной научной библиотеки. Цифровые копии газеты, которую выпускали и распространяли в нашем крае в первой половине ХХ века, были приобретены в Государственной публичной исторической библиотеке (ГПИБ) в рамках реализации издательского проекта «Культурная жизнь Самарской губернии: июль 1914-октябрь 1917: Сборник документов и материалов». Над подготовкой к изданию сборника уже работают сотрудники СОУНБ. До этого момента, чтобы посмотреть номера этой газеты, нужно было поехать в Москву, в Самарской области их не было ни в архивах, ни в библиотеках, номера не выкладывали в интернете.

Газета, которая в цифровом формате уже размещена среди электронных ресурсов Самарской областной универсальной научной библиотеки, являлась одной из предшественниц «Волжской коммуны». После февральской революции 1917 года в Самаре стала выходить «Приволжская правда» самарского комитета РСДРП(б). Сначала газета издавалась дважды в неделю, а с 30 мая 1917 года стала ежедневной.

Ее соредактором был небезызвестный Валериан Куйбышев, имя которого с 1935 по 1991 гг. носил наш город. Активно сотрудничали с «Приволжской правдой» Николай Шверник, Александр Масленников и другие революционеры, работали и печатались там писатели Артем Веселый и Александр Неверов — автор повести «Ташкент — город хлебный». «Приволжская правда» распространялась по всему Поволжью, даже проникала на фронт. В ноябре 1918 года самарский губком РКП(б) принял решение о слиянии «Приволжской правды» самарского губкома РКП(б) и «Солдат, рабочий, крестьянин» Совета рабочих депутатов, гарнизонного Совета крестьянских депутатов и фабрично-заводских комитетов. Немного позднее объединенная газета вышла под более знакомым для Самарского читателя названием – «Коммуна».

Ознакомиться с номерами «Приволжской правды» можно по ссылке http://old.libsmr.ru/catalog?id=D2FE547A-C388-47FB-835F-1ED54318FE02&y=1917&PERIODICS=1&name_level_2=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0. Посетители сайта СОУНБ смогут найти редкое издание в меню Ресурсы, зайдя в раздел Электронная библиотека (Газеты). Совершенно свободно полистать цифровые полосы периодического издания 1917 года сможет любой пользователь интернета, даже если он не является нашим читателем.

Комментарий:

Наталья Стребкова, заведующая краеведческим отделом СОУНБ:

«Больше всего такие издания, как газета «Приволжская правда», востребованы у профессионалов: историков, краеведов, педагогов, экскурсоводов, студентов, аспирантов, а порой и школьников. Газета выходила недолго, однако захватила очень насыщенный событиями период, интерес к которому у широкой публики возрастает, когда в тренде становится тема революции, так ее 105-летие мы будем отмечать уже в 2022 году. Информация, которая прошла через века, крепко «впечаталась» в историю, стали частью русской литературы советского периода, а также вошли в историю нашей страны авторы и сотрудники редакции «Приволжской правды».

Источник — пресс-служба СОУНБ