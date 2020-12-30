Состоялась конференция по итогам конкурса имени П. С. Гроссмана и итогам уходящего года

В Самарской области 29 декабря прошла онлайн-конференция, организованная областным Союзом журналистов и Ассоциацией районных и городских СМИ. Руководители и редактора из разных районов губернии собрались в онлайн на платформе Zoom и подвели итоги уходящего года.

«В сложившейся ситуации журналисты вновь показали, что они всегда находятся на передовой, - отметила председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова. - Я представляю, как тяжело работать в таких условиях, но, тем не менее, вы это делаете. Огромное спасибо вам за ваш труд».

Ирина Цветкова объявила о награждении председателя Ассоциации районных и городских СМИ Ирины Никифоровой почетным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом» от председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.

На конференции также были озвучены итоги творческого конкурса имени П. С. Гроссмана. Так, в номинации «За верность теме» в 2020 г. первое место заняла Елена Грошева («Междуречье»). Второе место разделили Людмила Шайкамалова («Степные известия») и Анастасия Ходоренко («Северные нивы»). На третьем месте оказался Виктор Шевцов («Красноярские новости»).

В номинации «Цвети и здравствуй, край родной» первое место заняла Анна Минина («Авангард»). Второе место разделили Наталья Белова («Волжская новь») и Наталья Борунова («Приволжье»).

В номинации «За формирование имиджа издания» на первое место вышли «Степные известия», на второе - «Авангард».

Участники конференции поговорили о прошедших в этом году мероприятиях и высказали свежие идеи. Пообещали себе и друг другу с позитивным настроем встретить 2021 год и исполнить все, что задумывалось и планировалось.

«Сейчас самое главное, что можно и нужно пожелать — здоровья всем нам. Берегите себя. И с наступающим!»

Ирина Цветкова