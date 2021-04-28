ГУВД Самарской области впереди России всей!

В чем впереди, спросите? В оказании государственных услуг, предлагаемых Главным управлением МВД России. Именно здесь, в Самаре, впервые в стране дан старт очень важной услуге, которая во многом облегчит жизнь наших земляков, сделает ее более комфортной, сэкономит массу времени, которое мы с вами вынуждены были терять в многочисленных очередях за теми, или иными справками, документами, подтверждениями.

Фишка в том, что наши умные айтишники из Самарского ГУВД собственными силами разработали универсальную карту-путеводитель с gr-кодом. Именно этому событию и была посвящена пресс-конференция в Самарском отделении Союза журналистов. Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн подробно рассказал и продемонстрировал прямо-таки чудодейственные возможности новой разработки. Стоит вам сфотографировать этот gr-код на свой гаджет, как вы попадаете в личный кабинет портала Госуслуг, и дальше надежный путеводитель в лице этого самого gr-кода откроет вам широкую и беспрепятственную дорогу. Хоть куда! Хоть к услугам ГИБДД (замена, или получение водительского удостоверения, извещения о штрафах, регистрация заявления о проданном автомобиле, и т д), хоть в паспортную, или миграционную службу. Короче говоря, «достать» можно «кого угодно и сразу же оформить онлайн-заявку на получение того документа, или справки, которая вам необходима. Как только справка, или загранпаспорт будут готовы, вас пригласят в назначенное время за его получением.

Обслуживание получается эксклюзивным, без очередей и нежеланных контактов, что в наше время очень актуально.

В одной команде с Гольдштейном журналистов, участвующих в пресс-конференции, просвещали начальник отделения регистрационной и экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Михаил Лепский, зам. начальника отдела по вопросам миграции Елена Астахова, зам председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексей Бородин, начальник отдела Центра информационных технологий, связи и защиты информации Виталий Кононенко и другие ответственные лица.

Остаётся добавить, что нам, журналистам, пришедшим на пресс-конференцию, повезло: всех не покидало ощущение, что мы стали участниками исторического события. И тоже были первыми. Приятно, согласитесь!

И еще один сюрприз ждёт каждого, кто воспользуется этой услугой – 30 процентная скидка за оформление!

Автор — ТАТЬЯНА ПАРХАЧЕВА, член Союза журналистов России