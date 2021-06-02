Когда газеты получили свое название

Периодические новостные издания стали называться газетами в честь французской «La Gazette», первый номер которой вышел 30 мая 1631.

А её, в свою очередь, назвали по наименованию мелкой итальянской монеты в два сольдо— «Газетты». Сейчас название в том или ином виде сохранилось во многих языках, в том числе, международном эсперанто, но исчезло и из итальянского, и из французского.

«La Gazette» стала одной из первых газет, близких к современным. Её печатали типографским способом тиражом около 1200 экземпляров. Публиковались на её страницах французские и международные новости, а также реклама.

На фото: пародия на картину «Читатели в метро» Френсиса Луиса Мора от самарских участников фотомарафона в поддержку печатной прессы.