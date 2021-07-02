2 июля – Международный день спортивного журналиста

Основанием для установления даты праздника стало историческое событие.

В 1924 году в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

В репортаже со спортивного мероприятия большое значение имеет удачно «пойманный» кадр, который без лишних слов передает эмоции бегуна, футболиста, лыжника…на соревнованиях.

С этой задачей отлично справляются члены Фотообъединения Самарского областного отделения СЖР.

Фото ЮРИЯ СТРЕЛЬЦА И СЕРГЕЯ КУРОЧКИНА

Эти и другие работы наших фотографов в крупном масштабе вы можете посмотреть на плазменных панелях на Самарской площади Славы в рамках выставки «Всё, что является частью вселенной».