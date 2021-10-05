Прими участие в бесплатном обучении от лучших специалистов RT

9 и 10 октября в пресс-центре «СОВА» пройдут новые мастер-классы с корреспондентами и продюсерами RT для сотрудников СМИ, блогеров, специалистов пресс-служб.

Еще в начале сентября Самара стала стартовой площадкой для всероссийской медиашколы «RT-регион». Уже в эти выходные, 9 и 10 октября, пройдут новые мастер-классы. Их проведут корреспонденты и продюсеры RT, авторы соцмедиапроектов канала. Расскажут секреты федеральной кухни новостей, а также помогут попробовать себя в новых направлениях.

Справка: RT открыл школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. В январе 2020-го запустили медиашколу RT. С момента открытия обучение в ней очно и заочно прошли более 500 человек из более чем 20 стран.

Дата: 9-10 октября, г. Самара.

Время: с 10.00 до 18.00, с перерывом на обед.

Место: Пресс-центр «СОВА»: ул. Буянова 1, подъезд 2, 4 этаж.

Записаться можно по телефону: +7 988 245-43-36, Наталья (RT) или заполнить анкету по ссылке https://regions.rt.com/#application