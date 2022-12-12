Роскомнадзор приглашает на семинар

Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что 14.12.2022 года в 11:00 Управление Роскомнадзора по Самарской области будет проводить семинар для представителей региональных СМИ и вещательных организаций.
ТЕМЫ СЕМИНАРА:
- «Недопущение случаев публикации в материалах информации о способах, методах изготовления и использования, а также местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений, пропаганды их использования»;
- «Ответственность за неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации (ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)»;
- «Новации законодательства в части предоставления обязательных экземпляров документов»;
- «Производство продукции СМИ, направленной на профилактику и предупреждение экстремистских проявлений»;
- «Актуальные вопросы осуществления контрольно-надзорной деятельности в области телевизионного и радиовещания».
Также в ходе мероприятия будут даны ответы на вопросы представителей СМИ.
Место проведения семинара: Аэродромная улица, д. 45, г. Самара, 443070.
Телефон для справок: +7 (846) 250 05 81.
С уважением,
Управление Роскомнадзора по Самарской области
63opdmk@mail.ru
+7 (846) 250 05 81