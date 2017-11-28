Каков вопрос – таков ответ

Нехитрая, на первый взгляд, фраза. Её глубинный смысл открывается нашим школьникам в работе над первыми интервью. «Успей задать главные вопросы. Хорошие вопросы – залог успеха. Будь ухом, а не языком», — эти правила мало запомнить, их нужно осваивать на практике. С умения задать вопрос и начинается мастерство для журналиста.

Учёба и труд в «Вышку» ведут

Екатерина Тишина

Учиться только в школе? Неинтересно! Видимо, так рассуждают ученики гимназии «Перспектива», занимающиеся еще и в «Академии старшеклассников» при Высшей школе экономики — самого молодого и нестандартного вуза страны. Недавно гимназисты вернулись из поездки в Москву, где прошли курс, помогающий определиться с будущей профессией. Вместе с учениками в проекте «Академия Старшеклассников» принимали участие и учителя гимназии. Чем же занимались в учебное время преподаватели? И какие впечатления у них остались после командировки? Спросим у учителя истории и обществознания гимназии «Перспектива», по совместительству куратора наших старшеклассников в ВШЭ, Михаила Алексеевича Сорокина.

— Что входило в ваши обязанности куратора? Чем вы занимались во время пребывания в ВШЭ?

— Моя главная обязанность — следить за здоровьем и безопасностью детей. С этим возникало мало проблем, так как мы жили на закрытой территории. А занимались мы, конечно же, учёбой. Дети вставали в 8 утра, шли на занятия и заканчивали учиться лишь в 11 часов вечера. И, несмотря на плотный график, у ребят было много интересных культурно-массовых мероприятий. Учителя же ходили на курсы по повышению квалификации. А я вместе с учениками в обязательном порядке посещал и лекции по истории. Кстати, физическая нагрузка, как у учащихся, так и у преподавателей, была одинаковая. Разве что ребятам было труднее с ней справляться: каждый день они получали большое количество нового материала, который нужно было усвоить.

— Сильно ли отличаются методы преподавания в ВШЭ от тех, которые преобладают в нашей гимназии?

— Несмотря на то, что гимназия славится высоким уровнем преподавания, ВШЭ всё же находится на гребне современной волны. Ведь там работают люди, которые очень быстро схватывают новые технологии и сразу вносят их в работу. К примеру, на курсах по повышению квалификации учителям рассказывали о том, как привлекать к сотрудничеству всех учеников, которые могут работать в онлайн-пространстве. Такая коллаборация помогает повысить эффективность работы учащихся и учит решать проблемы за монитором своего компьютера. Верю, что эта технология будет актуальна и в нашем городе.

— Узнали ли вы для себя что-то новое на курсах повышения квалификации?

— С точки зрения лекционного курса по истории, ничего нового не узнал, так как 7 лет опыта преподавания сформировали у меня базовые знания. А вот мастер-классы для преподавателей, где разбирали новые методики подачи материала, были для меня и полезны, и интересны. Более того, мне очень важно было наблюдать за тем, как опытные преподаватели в ВШЭ ведут свои лекции, анализировать, насколько они эффективны для учеников.

— Если бы вам представилась такая возможность, вы бы согласились преподавать в ВШЭ?

— Когда я сидел на курсах и конспектировал лекцию, мне захотелось написать одну фразу: «Как жаль, что когда я учился в школе, ещё не было такого места и таких людей». Да просто стоять с Игорем Николаевичем Данилевским — профессором, кандидатом исторических наук — на одной кафедре мне уже было бы приятно. Очень хочется соответствовать такому уровню.