«Задумка» на сцене Большого театра

19 апреля в Доме журналиста прошла пресс-конференция с руководителями детского музыкального театра «Задумка», поводом для которой стало выступление их учеников в Москве на сцене Большого театра.

Как рассказала директор театра Светлана Явич, 2017 год стал очень значимым для их коллектива. Он принял участие в 45 конкурсах регионального, всероссийского и международных уровней, где завоевал 11 гран-при, 100 раз стал лауреатом первой степени и получил Национальную премию детского и юношеского танца «Весна священная».

В рамках этого творческого проекта в начале апреля на Новой сцене Государственного академического Большого театра состоялся гала-спектакль «Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о Князе Владимире».

Этот спектакль о правителе, выбравшем судьбу своего народа. Его создатели собрали уникальные образцы русской классической музыки: произведения Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Мусоргского. Языком танца и художественного слова участники и создатели «Князя Владимира» знакомят зрителей с одной из значимых страниц истории нашей великой страны.

Вместе со звездами российской сцены, Ольгой Кормухиной, Илзе Лиепа, Михаилом Пореченковым, Николай Бурляевым, на сцену Большого театра вышли лауреаты Национальной премии «Весна священная», среди которых воспитанники Детского музыкального театра «Задумка».

Спектакль готовился в течение года силами лучших профессионалов страны: драматургов, хореографов, режиссеров, художников. Попадая в руки талантливых хореографов и режиссеров, юные танцоры осваивали для себя новые творческие задачи.

«Наши подопечные участвовали в главной сцене, где происходила борьба русичей и печенегов. Профессиональный, очень требовательный балетмейстер и постановщик спектакля Елена Богданович, приезжала к нам ставить номера дважды. Поначалу ребятам было непросто, но в конечном счете все удалось. Невероятно приятно было слышать как высоко оценили наших учеников», — отметила основатель и художественный руководитель театра Елена Колотовкина.

После московской премьеры спектакль будет показан в Туле, Воронеже, Нижнем Новгороде, Петрозаводске. Предполагается, что к ним может добавиться выступление и в Самаре.

В ноябре 2018 года Детскому музыкальному театру «Задумка» исполняется 45 лет. Областной Союз журналистов поздравляет театр с предстоящим юбилеем и желает новых творческих успехов!