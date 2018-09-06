Для развития талантов

Очередной совместный круглый стол Самарской организации Союза журналистов и редакции «Волжская коммуна» состоялся 5 сентября. Собравшиеся в Доме журналистов эксперты говорили о дополнительном образовании. Этой системе, кстати, в этом году исполняется 100 лет.





По информации руководителя управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области Оксаны Чураковой, 78,5% детей до 18 лет в губернии посещают программы допобразования. По этому показателю наш регион намного опережает страну в целом: для федерации поставлена цель добиться охвата разными формами дополнительного образования 75% детей к 2020 году. В Самаре и Тольятти работают 75 муниципальных учреждений, в небольших городах и муниципальных районах это, как правило, структурные подразделения школ. Их 74.

По мнению директора ЦВО «Творчество» Павла Панича, термин «дополнительное образование» неправильный — сегодня оно становится основным. И его главная задача — развитие технического творчества, которое требует больших вложений, и без поддержки промышленных предприятий тут не обойтись.

Руководитель детского технопарка «Кванториум — 63 регион» Алексей Богатов считает, что сегодня к техническим кружкам требуется другой подход — это инновационное творчество. Даже детские проекты могут выходить на монетизацию. Современные дети задумываются о практическом применении своих изобретений. Кванториумы Самары и Тольятти превосходят подобные центры в стране, даже столичные. Среди новшеств центра технического творчества — мобильные кванториумы, которые приобщают к техническому творчеству ребят из сельских районов, Яндекс-лицей, готовящий профессиональные IT-кадры с 13-14 лет.

Заместитель председателя комитета по образованию и науке Самарской губернской думы Татьяна Бодрова остановилась на проблемах. В частности, на необходимости готовить кадры для центров дополнительного образования не только в педагогических, но и в технических учебных заведениях. Есть проблема доступности дополнительного технического и эстетического оброазования в сельских районах. Бодрова также предложила проводить летние тематические смены во всех детских лагерях. Есть проблемы финансирования. И если в Самаре все достаточно благополучно, то, например, муниципалитет Тольятти финансирование резко сократил — кризис…

Кружки, которые посещает ребенок, могут помочь ему в выборе профессии, убеждена директор Центра внешкольной работы «Поиск» Софья Железникова. Кроме того, крайне важной она считает работу с родителями. Все кружки бесплатные, но на сценические костюмы, поездки на конкурсы требуются деньги.

О новом направлении работы Центра детского творчества «Ирбис» рассказал его директор Павел Сенников. Здесь открыт шахматный всеобуч. Уже более 80 человек прошли обучение и теперь смогут обучать ребят тонкостям игры в шахматы. В Самарской области давние шахматные традиции. В частности, в Кинель-Черкасском районе проводится чемпионат России среди сельских школьников.

Заместитель руководителя управления воспитательной работы и дополнительного образования департамента образования Самары Елена Сироткина отметила, что система допобразования в городе отличается от областной. В Самаре 63 учреждения допобразования, 140 подростковых клубов. Эти учреждения являются стратегическими площадками развития города. Это опорные центры воспитательной работы.

А руководитель Дворца детского и юношеского творчества Сергей Иванов добавил, что в центрах внешкольной работы заложен потенциал развития региона, потенциал лидерства.