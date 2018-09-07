6 сентября в Доме журналиста открылась выставка «Театр уж полон…», посвященная Году Театра и Году Русского балета.

«Голубые танцовщицы», голубой, почти лунный, мечтательный и таинственный свет, размытые границы, необычные тени, закулисье-зазеркалье, перевертыши-маски-гримасы — все это и многое другое отражено в новой экспозиции. Здесь собраны все разрозненные восторги художников о театральном искусстве воедино. Всего 18 работ, выполненных в различных жанрах и техниках.

Своими эмоциями и впечатлениями делятся сразу несколько самарских авторов, членов Творческого Союза художников России: Светлана Мищенко, Елена Малыгина, Денис Бердников, Людмила Логинова, Татьяна Казакова, Наталья Филатова, Елена Аристова.



«Театральные полотна — это редкость сейчас. В основном пишут же то, что восстребованно — городские пейзажи, натюрморты. Но все же театр был и остается привлекательной темой для многих наших художников. И эта выставка является тому подтверждением», — отметил председатель Самарского отделения Творческого союза художников России, координатор выставки Олег Емельянов.

Елена Малыгина — не просто один из авторов выставки, она также является куратором проекта, посвященного театральной тематике. Художница рассказала, что данная экспозиция — это только первая часть проекта. Продолжение выставки жители и гости города смогут увидеть в Доме Актера в феврале следующего года.

А вот экспозицией в Доме журналиста можно насладиться уже сейчас. Выставка продлится в течение месяца. Посетить ее можно по будням с 10:00 до 17:30. Вход свободный.