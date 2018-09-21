Закон журналистики имени Шикунова

100-летие Союза журналистов Самарской области – не только календарная дата. Это реальная возможность «остановиться, оглянуться внезапно вдруг на вираже» — на вираже времени, обстоятельств, исторических и повседневных событий — чтобы увидеть историческое «вчера» через увеличительное стекло динамичного «сегодня». Разве хватит для честного, несуетного взгляда в наше общее прошлое одного дня?

И областной Союз журналистов уже в сентябре вступил в юбилейную пору. Цикл встреч «Легенды самарской журналистики» — одно из магистральных направлений на пути последних месяцев перед 100-летием союза. Ориентирован он, в первую очередь, на тех, кто будет писать, снимать, редактировать, комментировать – заниматься журналистикой во всех ее нынешних проявлениях – уже на втором веку жизни Самарского СЖ. На тех, кто уже выбрал эту профессию и учится на журфаке, и тех, кто только еще готовиться сделать первый шаг в журналистику — старшеклассников. Но и для действующих коллег эти встречи — возможность «сверить часы» прошлого, настоящего и… будущего.

Проект «Легенды самарской журналистики» поддержала администрация Самары. В его рамках в Самарском Доме журналиста представят серию телефильмов медиа-холдинга «Самарские судьбы» о журналистах, как говорится, на все времена.

На первую встречу в Дом журналиста пришли студенты-журналисты Самарского университета и Самарского государственного социально-педагогического университета, учащиеся 10 самарских школ.

Их пригласили на встречу с Владимиром Петровичем Шикуновым. Хотя не стало его 10 лет назад, но «присутствие» этой особенной личности ощущалось с первых до последних минут. Не только потому, что звучал его спокойный голос, на экране можно было увидеть и кадры его ТВ-интервью коллеге Людмилой Такоевой.

И на встрече этот проект представлял руководитель медиа-холдинга «Самарские судьбы», член Правления Самарской областной организации Союза журналистов России Виталий Добрусин.

Итак, легенда №1 Шикунов. Собственный корреспондент газеты «Труд», заместитель главного редактора «Волжской коммуны», один из создателей, первый главный редактор областной газеты «Самарские известия», писатель, автор нескольких книг («Акмэ», «Самарский роман”с» и других)… А если без званий и регалий: Владимир Петрович Шикунов – личность, во многом изменившая местную газетную журналистику. В общем, явление в нашей профессии, говорить о котором легко и трудно одновременно.

Легко, потому что настолько он был особенным, неподражаемым, интеллектуалом и интеллигентом. Трудно, потому что кто-кто, а Шикунов был абсолютно лишен пафоса и менторства. Коллеги Владимира Петровича, знавшие его со времен «Волжской коммуны», Валерий Штепо и Нина Алпатова, постарались передать тем, кто только еще вступает в журналистику, главные неписанные профессиональные постулаты от Шикунова: образованность, культура, внутренняя свобода, презрение к лжи, меркантильности… И – неприятие всего формального, в том числе догмы по имени формат. «Газета – это сумма личностей тех, кто ее делает», — говорил Шикунов. И следовал собственному правилу как закону. В этом выборе – проявление его независимой личности.

Запомнить «законы» Шикунова нетрудно. Следовать им способны личности в профессии. И в этом – один из смыслов начавшихся в Доме журналиста встреч с журналистами — «легендами».

В следующий четверг состоится знакомство с новой журналистской легендой – Валентиной Неверовой.