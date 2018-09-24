ТУРНИР ПО МИНИ-ГОЛЬФУ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ СМИ

23 сентября в Самаре прошел восьмой турнир по мини-гольфу среди представителей СМИ и пресс-служб.

Организаторы — Самарская областная организация Союза журналистов России и областная Федерация развития гольфа.

Уже четвертый год соревнования проходят на поле международного стандарта «миниатюр гольф» на территории школы интерната № 117. Главным судьей соревнований стала судья 1-й категории Оксана Фризен.

На этот раз для участников десяти команд были подготовлены 9 лунок различной сложности. Играли по два круга на счет ударов. За честностью заполнения бланков следили капитаны: одна команда играет, другая заполняет ведомость.

В этом году на поле вместе с опытными участниками вышло много новичков, но для всех эти несколько часов игры прошли легко и незаметно.

До последнего момента держалась интрига, кто же возьмет призовые места. И первой, уже второй год подряд, стала команда телеканала «Самара-ГИС» (151 удар).

Немного уступила им команда Союза журналистов, которая в этом году стала уже дважды серебряным призером (158 ударов).

Третье место заняла команда «Самарской газеты» (166 ударов).

Следует отметить, что такое же количество очков (166) набрали и команда газеты «Коммерсант-Волга». В данном случае судейская коллегия, согласно правилам, оценивала по дополнительным показателям, по которым предпочтение было отдано команде «Самарской газеты».

Лучший результат среди женщин 44 удара показала Оксана Анищенко (Самарская газета).

Лучший результат среди мужчин 45 ударов у Алексея Сергушкина (журнал «Самара и Губерния»).

Самой юной участницей турнира стала Валерия Швецова (Союз журналистов). Она получила специальный диплом турнира. В свои девять лет Лера участвует в соревнованиях по мини-гольфу уже в пятый раз и ее результат значительно лучше, чем у многих взрослых.

Командам победителям были вручены Кубки, участники команд награждены медалями и дипломами.

Помогали в проведении турнира учащиеся отделения гольфа ДЮСШ № 7 г.о. Самара, члены юниорской сборной России Валерия Фризен, Иван Мешков, Маргарита Лысова.

Областной Союз журналистов поздравляет победителей

и всех участников с успешно прошедшими соревнованиями!

Желаем всем новых успехов и спортивных достижений!

Автор фото — Сергей Курочкин.