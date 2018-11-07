ЭЙНШТЕЙН – ЗАКЛИНАТЕЛЬ ХАОСА

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас 8 ноября в Дом журналиста на открытие выставки

самарской художницы, члена Союза художников России Полины Горецкой

Начало в 12:00.

Ни одной выставки без Эйнштейна! Не спрятаться от этого взгляда, да и где спрячешься в неэвклидовом пространстве! Искусствоведы описывают эффекты обратной перспективы в иконописи: не ты разглядываешь икону, а она тебя. Не погружаешься в уходящее в прямой перспективе пространство, а оно само на тебя выходит.

Количество Эйнштейнов на выставке ограничено. Остальное расхватано самарскими покупателями, почитателями таланта Полины.

Об авторе

Полина Евгеньевна Горецкая Окончила Самарское художественное училище им. Петрова-Водкина (1991 г.), Самарскую Государственную Академия Культуры и Искусств (1998г.) Член Союза художников России, живописец, работает в жанре портрета, натюрморта и тематической картины. Постоянный участник и дипломант городских, областных, региональных и всероссийских выставок.

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Танзиля Аглиулина