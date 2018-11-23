А у нас «Новый поворот»

22 ноября выставка с таким названием открылась в Самарском областном художественном музее. Приурочена она сразу к двум юбилеям — 10-летию Фотообъединения областного Союза журналистов и 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России.



В залах, где разместилась экспозиция, аншлаг. Еще до начала торжественной церемонии авторов работ забрасывали вопросами. Ведь на этот раз фотохудожники выступили в необычном для себя амплуа. Пейзажисты предстали портретистами, портретисты привезли на выставку пейзажные зарисовки, фоторепортеры окунулись в макросъемку. Каждый открыл здесь новую грань своего таланта. Поэтому и название для экспозиции выбрали «Новый поворот». Но общий курс остался верным – профессиональные фотографии.



Церемония началась с приветственного слова члена Правления Самарской областной организации Союза журналистов России Виталия Добрусина. Он поздравил всех причастных к двум знаменательным датам, отметил важное значение деятельности Союза журналистов не только для профессионального сообщества, но и для и всего региона.

«Наши фотографы, которые входят в Фотообъединение в очередной раз представили прекрасные работы. Большое спасибо всем вам за 10 лет совместного творчества, за множество интересных запоминающихся фотопроектов», — сказал Виталий Добрусин.



«За много лет пара сотен человек прошла через наше Фотообъединение, — говорит председатель Фотообъединения областного Союза журналистов Юрий Стрелец. — Нельзя сказать, что что-то мы совершили необыкновенное, но мы не стоим на месте, принимаем в свои ряды молодых коллег, делимся профессиональными секретами».

За 10 лет Фотообъединнеию действительно удалось немало – десятки тематических фотовыставок, сотни мастер-классов для начинающих фотографов, организация творческих встреч с известными мэтрами фотоискусства, фотопленеры и многое другое.

Фотоконкурс «Самарский взгляд», который уже много лет входит в топ лучших фотосостязаний проводимых в регионах России, вероятно, самое заметное достижение Фотообъединения. 1000 участников. Сегодня о конкурсе знают не только в России, но и за ее пределами. Предстоящий «Самарский взгляд 2018» 10-ый юбилейный.

Важная составляющая этого успеха – друзья и партнеры. Это художественные галереи Самары, творческие мастерские, журналисты. За многолетнюю поддержку в их адрес прозвучали слова благодарности. Ответные слова не заставили себя ждать.



«Сегодня каждый из нас при наличии гаджета имеет право снимать. Но в данном случае это глубокое восприятие жизни. У них есть время подумать над кадром. На телевидении главный человек — это оператор. Он глаза телезрителя. Но все мы вышли из печатной прессы. И фотохудожники останутся в истории. И мы, телевизионщики, испытываем к ним белую зависть», — сказала главный редактор телеканала «ГИС» Елена Орлова.



«Это единственная организация в Самаре, которая занимается качественными фотовыставками, организация, которая воспитывает. Хочу пожелать, чтобы вы сохраняли уже накопленный опыт и приумножали его», — отметила руководитель галереи «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки Светлана Данилова.

Впервые работы Фотообъединения выставили в стенах Самарского областного художественного музея. Это стало не просто подарком юбилярам. Это еще и признание их мастерства.



«Необыкновенно творческая выставка! Художники Фотообъединения наши давние партнеры. Уверена, наша дружба продолжится», — отметила директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова.



Музыкальным подарком юбилярам и всем гостям выставки стало блестящее выступление Наталья Бондарева, лауреата премии «Самарская Театральная муза», солистки Самарского академического театра оперы и балета. Некоторые гости не устояли и пустились в пляс под легендарные «Валенки».

Выставка «Новый поворот» в Самарском областном художественном музее будет работать до 9 декабря. Двадцать один автор, двадцать одна творческая личность. В залах художественного музея ждут своих зрителей работы Валерия Афанасьева, Екатерины Афанасьевой, Алексея Голякова, Людмилы Грибцоой, Елены Демидовой, Владимира Иванова, Марины Кейлиной, Олега Кирюшкина, Вениамина Крайнова, Владимира Курилова, Сергея Курочкина, Андрея Ларионова, Георгия Майорова, Дмитрия Недыхалова, Полины Поповой, Владимира Привалова, Юрия Стрельца, Николая Федорина, Георгия Фролова, Николая Цветкова и Натальи Шинкевич.

Объективы их фотокамер запечатлели и женщину-дворника, и очаровательных невест, и утренние тени большого города, и старые домики Самары. Это не просто кадры, это настроение каждого автора. Портреты, пейзажи, зарисовки занимают несколько залов. И у каждой несомненно стоит задержаться не на одну минуту.



Самарская областная организация Союза журналистов России благодарит партнеров за многолетнюю поддержку творческих проектов Фотообъединения: администрацию городского округа Самара, галерею «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеке, Кондитерское объединение «Россия», галерею «Вавилон», председателя Самарского Союза композитора Марка Левянта, директора Самарского областного художественного музея Аллу Шахматову, журнал «Самара и губерния», телеканал «Самара-ГИС», ТРК «Губерния», ТРК «ТЕРРА», ТРК «Скат», ГТРК «Самара», газету «Волжская коммуна» и «Самарскую газету», директора Национального парка «Самарская Лука» Александра Губернаторова, директора ООО «Творческая мастерская Ольги Виноградовой» Ольгу Виноградову, редактора телеканала «Самара ГИС» Юлию Черняеву, кафедру теории и истории журналистики Самарского университета.

Авторы фото Вениамин Крайнов и Сергей Курочкин.