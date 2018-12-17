Форум муниципальных СМИ

14 декабря в селе Зольном городского округа Жигулевск прошел XVII форум муниципальных средств массовой информации. Тема – «Стратегия лидерства. Малые СМИ – большие возможности». Мероприятие было посвящено 100-летия областного Союза журналистов, а также накануне юбилея газеты «Жигулёвский рабочий»

По традиции форум открыла секретарь Союза журналистов России, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова.



В медиафоруме приняли участие более 60 человек, представляющих 29 газет и 9 телерадиокомпаний региона. Организаторы форума – Самарская областная организация Союза журналистов России, Ассоциации районных и городских СМИ, администрация Жигулевска. Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Самарской области.

На форуме обсудили вопросы, связанные с участием муниципальных СМИ в формировании общественного мнения по ключевым вопросам стратегии развития региона. Новый глава Жигулевска Дмитрий Холин рассказал собравшимся о перспективах развития города.

В ходе круглого стола обсудили вопросы создания региональной электронной площадки муниципальных средств массовой информации и перспективах муниципальных телевизионных компаний после перехода на цифровое вещание. А также другие наиболее актуальные темы развития муниципальной прессы.

Председатель самарского областного Союза журналистов Ирина Цветкова и руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Елена Летичевская ответили на вопросы коллег.









В ходе форума подвели итоги творческих конкурсов, вспомнили имена коллег, внесших вклад в развитие региональной журналистики. В частности были награждены лауреаты традиционного творческого конкурса имени первого председателя Ассоциации районных и городских газет Павла Гроссмана и вручена премия «Без лести» учрежденная в память члена Союза журналистов России Виктора Садовского.