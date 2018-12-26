Нужна ваша помощь

Уважаемые друзья и коллеги!
В тяжелом состоянии находится тольяттинский журналист Екатерина Дербенева (Агейкина). Она нуждается в нашей поддержке.
Екатерина выпускница кафедры журналистики Тольяттинского государственного университета. Работала в различных изданиях Тольятти, в том числе в «МК в Тольятти», была главным редактором журналов «Рекомендовано» и «Дорогое удовольствие».
После родов произошел тяжелый инсульт, который привел к частично парализации и полной потере речи. Дочка Даша, которая при рождении весила меньше килограмма, сейчас потихоньку идет на поправку. Ей жизненно необходима забота и внимание мамы.
С помощью неравнодушных людей Екатерина смогла пройти несколько курсов реабилитации в Самаре, Москве и Израиле. Есть положительная динамика и шансы на полное выздоровление, но для этого необходимо продолжать длительный курс реабилитации. Программа разработана на 1,5-2 года стоимость около 4 миллионов рублей.
Сбор средств для поддержки Екатерины ДЕРБЕНЕВОЙ
осуществляется на карты СБЕРБАНКА:
№ 4276 5400 1921 2202
(Получатель: Екатерина Геннадьевна Дербенева)
№ 4276 5400 2890 1670
(Получатель: Андрей Викторович Дербенев)
Заранее благодарим за помощь.
Ирина Цветкова,
председатель Самарской областной организации
Союза журналистов России