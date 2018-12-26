Фотовыставка к 100-летию областного Союза журналистов

27 декабря в Доме журналиста откроется выставка фотографий «БУДНИ и ПРАЗДНИКИ…», посвященная самарским журналистам.

Начало в 12.00.

На этой фотовыставке представлены пишущие журналисты и их коллеги по ремеслу из телевизионного цеха, радио и фотожурналистики. Здесь можно увидеть фотографии легенд самарской и российской журналистики: Владимира Шикунова, Нины Алпатовой, Юрия Хмельницккого, Маргариты Жутовой, Александра Барышева, Рафгата Аглиулина, Валерия Иванова, Григория Ривлина, Елены Орловой, Виталия Добрусина, Сергея Волкова, Владимира Каковкина, Ирины Лукьяновой, Сергея Нагаева… Всех не перечислишь. Кто-то уже покинул нас, кто-то на заслуженном отдыхе, кто-то продолжает активный период своей жизни.

Всего в экспозицию вошло 40 работ, их авторы самарские фотографы, которых также смело можно отнести к легендам: Юрий Стрелец, Светлана Осьмачкина, Андрей Савельев, Сергей Курочкин и Сергей Баранов.

Приглашаем журналистов и фотографов

принять участие в открытии фотовыставки.

Выставка продлится до середины января.

Вход свободный!

Дополнительная информация:

(846) 332 68 39

Танзиля Аглиулина,

руководитель пресс-службы областного Союза журналистов