День российской печати с юбилейным акцентом

17 января на торжественный вечер в отеле «Ренессанс» собрались представители журналистского сообщества Самарской области. Праздник был посвящен профессиональному празднику – Дню российской печати.

Главная тема – 100-летие областного Союза журналистов, самого массового творческого Союза в регионе.

Здесь можно было встретить: руководителей крупных телерадиокомпаний, областных газет и интернет-порталов, представителей муниципальных СМИ, ведущих журналистов, руководителей пресс-служб правоохранительных органов и силовых ведомств.

В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.