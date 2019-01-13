Поздравление

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю Вас с нашим профессиональным праздником — Днём российской печати!



На сегодняшний день в России зарегистрировано почти 80.000 средств массовой информации. Общая аудитория российских СМИ исчисляется миллионами и миллионами читателей, слушателей и зрителей; и это — не только почти всё население нашей страны, но и — жители многих соседних и дальних стран мира.

Наши журналисты — настоящие подвижники своей профессии. Ведь сегодня, в эпоху бурного развития цифровых технологий — особенно важно следить за новыми тенденциями и в работе использовать самые современные инструменты — социальные сети, видео приложения и многое другое — нужно меняться, чтобы соответствовать времени.

В нашей отрасли немало проблем — низкие зарплаты региональных журналистов, падение тиражей печатных СМИ, произвол чиновников и проявления цензуры, крайне непростой переход телекомпаний с аналога на цифру и борьба за попадание в мультиплексы, давление агрегаторов на небольшие интернет-издания. Мы с вами вместе будем пытаться все эти проблемы преодолеть, поднять престиж нашей профессии, продвигать законодательные инициативы для облегчения и улучшения работы журналиста.

Сегодня вновь хотелось бы подчеркнуть — Союз журналистов России всегда поддерживал и будет поддерживать коллег-журналистов во всех сферах — от правовой защиты — до организации образовательных практикумов, всегда будет бороться за свободу печати и свободу распространения информации.

Коллеги! Позвольте ещё раз поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать вам здоровья, благополучия и реализации самых смелых творческих планов!

Владимир Соловьёв,

Председатель Союза журналистов России