Как поддержать местного товаропроизводителя — Обсудим!

24 апреля в Доме журналиста пройдет круглый стол на тему «Местные продукты питания: производство, реализация и новые технологии». Начало мероприятия — в 11:00.

Мероприятие пройдет в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области.

Будут обсуждаться вопросы:

– Расширение линейки продуктов, изготавливаемых в Самарской области, производство деликатесов.

– Проблемы производства и реализации.

– Новые технологии в пищевом производстве, путь от теории к практике.

– Меры поддержки товаропроизводителей.

В обсуждении примут участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Агропарка, Самарского технического университета, производители продуктов питания, фермеры, рестораторы.

Приглашаем представителей СМИ на мероприятие!

Просьба: о своем участии сообщить по тел. 332-68-39, 332-57-94. Союз журналистов

Дополнительная информация по тел. 8(917)104-60-21, руководитель проекта Ирина Подлесова, irina-valeria@bk.ru.