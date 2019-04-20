Как поддержать местного товаропроизводителя — Обсудим!

24 апреля в Доме журналиста пройдет круглый стол на тему «Местные продукты питания: производство, реализация и новые технологии». Начало мероприятия — в 11:00.
Мероприятие пройдет в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области.
Будут обсуждаться вопросы:
– Расширение линейки продуктов, изготавливаемых в Самарской области, производство деликатесов.
– Проблемы производства и реализации.
– Новые технологии в пищевом производстве, путь от теории к практике.
– Меры поддержки товаропроизводителей.
В обсуждении примут участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Агропарка, Самарского технического университета, производители продуктов питания, фермеры, рестораторы.
Приглашаем представителей СМИ на мероприятие!
Просьба: о своем участии сообщить по тел. 332-68-39, 332-57-94. Союз журналистов
Дополнительная информация по тел. 8(917)104-60-21, руководитель проекта Ирина Подлесова, irina-valeria@bk.ru.