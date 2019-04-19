Живопись и Рахманинов

В галерее «Формограмма» состоялся концерт-спектакль «Сны о Рахманинове».

На вечере прозвучали романсы Сергея Рахманинова в исполнении знаменитого камерного хора «Людмила» и лучших музыкантов Самары.

Профессиональные художники – Дина Ковалёва, Наталья Шепелева, Ирина Елизарова и Анна Сливкова – написали четыре картины, которые в конце вечера передали на благотворительный аукцион в поддержку журналистов, нуждающихся в помощи.

«MusicХОЛЛst» – мультисенсорный арт-проект, организованный Международным фестивалем творчества «Арт-ГОРОД». Авторы идеи – Ирина Беспалова и Юлия Галочкина. Концерт состоялся при поддержке Самарской областной организации Союза журналистов России.

Автор фото — Андрей Ларионов (член Фотообъединения областного союза журналистов).