ИНФОРУМ 2019 в Тольятти

16 мая в технопарке «Жигулевская долина» г. Тольятти прошел ИНФОРУМ «Региональные СМИ: взгляд в будущее», посвященный 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России.

Инфорум — совместный проект, организованный в результате взаимодействия Самарского отделения Союза журналистов России, Департамента информационной политики Администрации губернатора Самарской области, ООО «ЛАДА-МЕДИА» (г. Тольятти) и ГТРК «Самара».

В работе медиафорума приняли участие журналисты, руководители региональных СМИ, бизнесмены, эксперты федеральных СМИ, представители блогосферы, студенты, ученики тольяттинских и самарских школ.

Форум посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, он ознакомился с выставкой региональных СМИ, пообщался с участниками форума и выступил на открытии мероприятия.

От Союза журналистов России участников встречи приветствовала секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского отделения СЖР Ирина Цветкова.

Работу секций вели мэтры отечественной журналистики: руководитель творческих и молодежных программ и проектов СЖР Роман Серебряный, политический обозреватель телеканала «Russia Today» Александр Гурнов, председатель отделения СЖР в Подмосковье Наталья Чернышова, а также руководители самарских региональных СМИ: главный редактор газеты «Волжская коммуна» Ирина Лукьянова, главный редактор ТК «Самара-ГИС» Елена Орлова, учредитель журнала «Первый» Олег Лукьянов, руководитель проекта ООО «ЛАДА-МЕДИА» Елена Кузнецова и др.

В программу форума вошли секции «Инфорум — молодым», «Журналистика настоящего и будущего. Секреты профессионального мастерства», «Визиуализация медиаконтента для сайта и соцсетей», «Роль СМИ в социально-экономическом развитии регионов», «Есть ли будущее у корпоративных СМИ ПАО «АВТОВАЗ» и перспективы их развития», «Конвергентная редакция на примере СМИ Корпорации «Тольяттиазот».

После заключительного круглого стола для участников Инфорума была организована экскурсия в детский технопарк «Кванториум».