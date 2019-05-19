В Тольятти прошёл региональный форум СМИ «ИНФОРУМ»

В четверг, 16 мая, на площадке технопарка «Жигулевская долина» в Тольятти состоялся форум «Региональные СМИ: взгляд в будущее», приуроченный к 100-летнему юбилею Самарской областной организации Союза журналистов России.

Сюжет на «ВАЗ ТВ» от 16.05.2019 г.

Медиафорум объединил на дискуссионных площадках журналистов ведущих федеральных, региональных и муниципальных СМИ. Участие в мероприятии принял Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



«Я рад, что форум проходит здесь, в Тольятти, и что он собирает столько участников. Уверен, что он будет полезен для всех нас, — отметил Глава региона на открытии «Инфорума». — Думаю, что идея форума — это попытка заглянуть в будущее. Сегодня для всех участников, в том числе тех, кто только делает первые шаги в этой профессии, есть возможность познакомиться и многому научиться у настоящих мэтров журналистики».

Участников форума также поприветствовал главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов. Он передал им послание от полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. «Форум имеет значение не только для сотрудников СМИ. Он интересен и жителям Самарской области, ведь журналисты — непосредственные участники ключевых событий в жизни региона. Глазами СМИ мы видим жизнь всей нашей огромной страны. СМИ собирают для вас все, что происходит, и часто их оценка событий серьезно влияет на нашу с вами точку зрения», — отметил Игорь Комаров.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что СМИ также играют важную роль в реализации национальных проектов на территории Самарской области. «Для меня очень важно понимать, как мы вместе будем достигать тех национальных целей, которые сегодня определены для развития нашего государства и общества. Совершенно очевидно для меня, что если мы с этими целями и задачами не дойдем до каждого человека, то вряд ли они станут реализуемыми, вряд ли мы достигнем желаемых результатов без включения всех граждан РФ в реализацию целей, которые оформлены в виде национальных проектов«.

Губернатор предложил участникам форума поделиться своими идеями о том, как достичь стоящих перед регионом задач. Мнений было много от журналистов самых разных возрастов. «Изюминкой» форума в этом году стало то, что на его площадке собрались и начинающие «акулы пера» — школьники и студенты.

«Мы сделали акцент на молодежь. Считаем, что будущее самарской журналистики — это наши молодые ребята, которые с удовольствием начинают познавать азы нашей профессии«, — рассказала председатель областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.

Свои проекты юные журналисты представили на выставке, организованной на территории «Жигулевской долины». Например, тольяттинские школьники представили на форуме проект «Тысяча профессий», направленный на профориентацию будущих выпускников. Ребятам дают шанс попробовать себя в интересной им профессии и решить, хотят ли они идти по этому пути. А одиннадцатиклассник Никита Ильин представил на форуме свой авторский проект — детский журнал «Воложка», который он полностью перевел в цифровой формат. Глава региона отметил работу молодого журналиста и попросил ему подумать над написанием материала о том, как важно, чтобы жители губернии принимали активное участие в реализации национальных проектов на территории региона.

У участников форума была возможность задать Губернатору интересующие их вопросы. Один из них — почему люди сегодня меньше читают газеты и больше смотрят телевизор.

«Сегодня развиваются технологии, технический прогресс, — ответил Дмитрий Азаров. — Когда-то все люди читали только газеты, потом стали смотреть телевизор. Сейчас есть возможность получать информацию из разных источников — через телевизионный и радио сигналы, через печатные СМИ и Интернет. Это развитие технологий, и ничего страшного в этом нет. Когда-то мы научились правильно использовать возможности предоставления информации через телевизионный сигнал, сейчас нужно также научиться делать это разумно через Интернет».

Тема существования медиа в интернете продолжилась и на форумных площадках. «Очевидно, что государственное, региональное, муниципальное управление на протяжении многих лет имело стандартные источники получения информации, сегодня все меняется, — отметил Дмитрий Азаров. — В нашем государстве, других государствах мира только формируются принципы, определенные порядки, правила работы с информацией в новых условиях, которые облекаются, в том числе, и в законодательные нормы. Я уверен, что чем больше дискуссий, обсуждений будет на эту тему в профессиональных кругах, с талантливыми молодыми людьми, которые завтра будут определять будущее нашей страны, тем более выверенными будут эти решения. Ведь от журналистов многое зависит: именно вы своим талантом, словом доходите до сердца и ума каждого человека».

В течение дня на площадке технопарка проходили мастер-классы и круглые столы, работали интерактивные площадки и творческие лаборатории. Для участников и гостей форума были организованы выставка «История развития СМИ Самарской области», а также экскурсия в уникальный детский технопарк «Кванториум Тольятти» в «Жигулевской долине».

В перспективе «Инфорум» в Тольятти станет ежегодной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития современных региональных СМИ, систематизации лучшего опыта, внедрения в работу мультимедийных технологий. В течение года после форума планируется организация мастер-классов для молодых журналистов в различных населенных пунктах Самарской области под названием «Инфорум» — молодым». По итогам жеребьевки первой их проведет «Самарская газета».

По информации сайта правительства Самарской области

Материалы СМИ об Инфоруме :

Сюжет на «ВАЗ ТВ» от 16.05.2019 г.

Сайт правительства Самарской области: https://www.samregion.ru/press_center/events/v-tolyatti-proshel-regionalnyj-forum-smi-inforum/

Фотоотчет смотрите на сайте «ВАЗ ТВ»: здесь

http://vaztv.ru/news/v-tolyatti-vpervye-proshel-regionalnyy-forum-smi-inforum/