Председатель СЖР осудил нападение на съемочную группу в Тбилиси

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал информацию о нападении националистов на съемочную группу «России 24″ в Тбилиси.

По его словам, данный инцидент напомнил ему события 2008 года.

Он выразил надежду, что журналистам дадут нормально работать, а здравый смысл возобладает.

«Надеюсь, что все наши коллеги целы. МИД призвал к тому, чтобы журналисты могли свободно работать. Понятно, какая сейчас напряженность в Тбилиси. Вспоминается 2008 год, когда мои коллеги работали там. Опасные были столкновения, а в этот момент работали съемочные группы. Сейчас очень непросто. Надеюсь, что здравый смысл возобладает», — сказал он.