Спасибо, «Нестле-Россия»!

Самарский филиал компании «Нестле-Россия» оказал спонсорскую помощь в проведении XXVI фестиваля «Пресса-2019″.

25 мая в Самаре, в Струковском саду состоялся журналистский Фестиваль «Пресса 2019». В мероприятии приняли участие ведущие средства массовой информации города и области – газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ, ведомственные и студенческие издания, пресс-центры и пресс-службы. Спонсором мероприятия выступил Самарский филиал компании «Нестле-Россия» — давний друг и партнер Областного союза журналистов. По сложившейся традиции продукция компании вручалась лауреатам и победителям фестиваля во время церемонии закрытия праздника.

Благодаря «Нестле-Россия» праздник получился не только зрелищным, но и «вкусным» – наполненным яркими эмоциями и отличным настроением.

Благодарим филиал ООО «Нестле-Россия» в г.Самара за поддержку социально значимого проекта!

Желаем коллективу компании успехов и финансового благополучия!