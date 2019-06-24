Без рубрики, Новости

Спасибо, «Нестле-Россия»!

Самарский филиал компании «Нестле-Россия» оказал спонсорскую  помощь в проведении  XXVI  фестиваля  «Пресса-2019″.

25 мая в Самаре, в Струковском саду состоялся журналистский Фестиваль «Пресса 2019». В мероприятии приняли участие ведущие средства массовой информации города и области – газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ, ведомственные и студенческие издания, пресс-центры и пресс-службы. Спонсором мероприятия выступил Самарский филиал компании «Нестле-Россия» —  давний друг и партнер Областного союза журналистов. По сложившейся традиции продукция компании вручалась лауреатам и победителям  фестиваля во время церемонии закрытия праздника.

Благодаря  «Нестле-Россия» праздник получился не только зрелищным, но и «вкусным» – наполненным яркими эмоциями и отличным настроением.

Благодарим филиал ООО «Нестле-Россия» в г.Самара за поддержку социально значимого проекта!

Желаем коллективу компании  успехов и финансового благополучия!

IMG_4425

Пресса 2019 в Самаре_1162

IMG_8414

 

W1htYXel1qA

изображение_viber_2019-05-30_10-05-10

 