По данным ГУ МЧС, в Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за дождевого паводка на левых притоках Ангары. В шести районах региона подтоплены 96 населенных пунктов.

В результате наводнения, которое нанесло колоссальный ущерб городу Тулун Иркутской области, в зону полного затопления попало здание редакций газет «Земля Тулунская» и «Компас ТВ». В связи с этим полностью пришло в негодность оборудование, на котором осуществлялся набор и верстка изданий. Сегодня процесс выпуска газет полностью парализован.

Для нормализации издательского процесса требуется приобретение новой оргтехники.

Союз журналистов России организует сбор средств для помощи редакциям газет «Земля Тулунская» и «Компас ТВ».

Реквизиты счета:

Наименование

Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России»

ИНН

7704133666

КПП

770401001

ОГРН

1027739004171

Банк

ПАО «Сбербанк»

Р/с

40703810438000012718

К/с

30101810400000000225

БИК

044525225

ОКОНХ

98400

ОКПО

00033809

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для помощи пострадавшим журналистам в Иркутской области

Или

переводом на карту Сбербанка России 6762 8018 9018 1260 02, Александра Владимировна Федосеева, ответственный секретарь РО СЖР в Иркутсткой области

Источник: СЖР