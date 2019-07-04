По данным ГУ МЧС, в Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за дождевого паводка на левых притоках Ангары. В шести районах региона подтоплены 96 населенных пунктов.
В результате наводнения, которое нанесло колоссальный ущерб городу Тулун Иркутской области, в зону полного затопления попало здание редакций газет «Земля Тулунская» и «Компас ТВ». В связи с этим полностью пришло в негодность оборудование, на котором осуществлялся набор и верстка изданий. Сегодня процесс выпуска газет полностью парализован.
Для нормализации издательского процесса требуется приобретение новой оргтехники.
Союз журналистов России организует сбор средств для помощи редакциям газет «Земля Тулунская» и «Компас ТВ».
Реквизиты счета:
Наименование
Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России»
ИНН
7704133666
КПП
770401001
ОГРН
1027739004171
Банк
ПАО «Сбербанк»
Р/с
40703810438000012718
К/с
30101810400000000225
БИК
044525225
ОКОНХ
98400
ОКПО
00033809
Назначение платежа: Добровольное пожертвование для помощи пострадавшим журналистам в Иркутской области
Или
переводом на карту Сбербанка России 6762 8018 9018 1260 02, Александра Владимировна Федосеева, ответственный секретарь РО СЖР в Иркутсткой области
Источник: СЖР