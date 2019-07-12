Интервью Владимира Соловьева Радио «Эхо Москвы»

10 июля 2019 года председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев принял участие в программе «A-Team» на Радио «Эхо Москвы».

В прямом эфире с ведущими программы Алексеем Соломиным, Алексеем Голубевым и Алексеем Нарышкиным обсуждались вопросы влияния четвертой власти на общественно-политические процессы в обществе, роль Союза журналистов России в решении наиболее острых проблем в области СМИ, зачем нужен Союз, как в него вступить и что это даст журналисту. Большой блок вопросов касался и личного взгляда Владимира Соловьева на различные актуальные темы, как с точки зрения руководителя общероссийской организации, так и с точки зрения журналиста с многолетним опытом.

Источник: СЖР