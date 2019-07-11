Самарское казачество: от Ермака до современности

В Доме журналиста 11 июля прошла пресс-конференция Ассамблеи народов Самарской области. Гостям рассказали об истории казаков и озвучили условия конкурса «Самарское казачество 2019»

В рамках конференции были показаны видеосюжеты о самарских казаках. Спикеры поделились проблемами имиджа современного казачества, рассказали об образовательных учреждениях и общественных организациях казаков.

Также выступающие озвучили условия проведения первого в своем роде журналистского конкурса на тему казачества «Самарское казачество 2019». Проект призван обратить внимание журналистов и СМИ на тему казачества, познакомить людей с историей, обычаями и образом жизни современных казаков.