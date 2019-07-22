«Самарский взгляд» – десятый, юбилейный

И снова «Самарский взгляд» смелый, живой, открытый. Конкурс для тех, кто ищет понимания и надеется на справедливую критику. Проект, объединяющий людей и раскрывающий новые таланты.

X городской открытый конкурс фотографий «Самарский взгляд» стартует 25 июля.

О конкурсе и конкурсантах рассказывает один из победителей первого «Самарского взгляда» – Юрий Стрелец, – ныне член жюри конкурса, председатель Фотообъединения Областного Союза журналистов, член Союза фотохудожников России.

– Для чего создавался «Самарский взгляд»? С чего всё начиналось?

– История «Самарского взгляда» связана с историей Фотообъединения, образовавшегося при Областном Союзе журналистов в 2008 году. Когда мы были еще совсем молодой организацией, мы решили, что нам нужна своя визитная карточка. Главная идея заключалась в том, чтобы мы начали общаться, подняли наше увлечение фотографией на новый уровень.

Начинали с мастер-классов. Приглашали легендарных московских, питерских фотографов. Они приезжали, делились опытом, давали советы. Потом мастер-классы стали проводиться в рамках «Самарского взгляда».

Сегодня «Самарский взгляд» – проект, проверенный временем. О нем знают не только в Самарской области, но и в различных частях России. В 2018 году заявки на конкурс подали фотографы из 13 регионов и даже из Казахстана.

– Что отличает конкурс этого года от предыдущих?

– В этом году изменились сроки – он проходит летом. Заявки будут собираться до 5 августа (включительно). А 20 августа в галерее «Новое пространство» по итогам конкурса откроется выставка, на которой будут представлены работы, прошедшие в финал. В тот же день будут объявлены победители и призеры.

Номинации остаются традиционными: «События», «Настроение города», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Коммерческая фотография», «Спорт».

Расширяется временной диапазон в номинации «События» — здесь можно брать события за период с 1 января 2018 года по 30 июня 2019 года.

Остальные номинации к времени не привязаны.

Заявки и фотографии можно будет подавать и по электронной почте, и непосредственно в Дом журналиста, как удобно участнику. Это упросит сбор заявок.

– В чем особенность «Самарского взгляда», его притягательность?

– Думаю, если он существует, значит, в нем есть потребность. И потом, мы с самого начала задали высокую планку, сформировав сильный состав жюри, приглашая в качестве председателей таких метров фотоискусства как Юрий Рост, Андрей Баскаков, Владимир Вяткин, Светлана Пожарская.

Наш конкурс завязан на общении. Это отличная возможность пообщаться, показать себя, посмотреть других, обрести новые связи. Люди тянутся к конкурсам, потому что надеются на честность, справедливость, – им интересно послушать критику, узнать о своем уровне, сравнить себя с другими.

На открытии выставки члены жюри общаются с конкурсантами, анализируют работы, дают советы. Так фотографы получают конструктивную критику, возможность трезво оценить свой уровень и продолжить развитие в правильном направлении.

– Вы входите в состав жюри. Расскажите, как происходят отбор и оценка работ?

– Мы оцениваем работы с учетом своего опыта, своих знаний, ощущений, интуиции. Каждый член жюри голосует независимо от других, потом все голоса подсчитываются и принимается решение.

Конечно же, есть язык фотографии: свет, цвет, ритм, композицию никто не отменял. Но даже тут все неоднозначно. Один человек может сказать, что на фотографии брак по свету, нерезко, с композицией что-то не так , а другой увидит в этом идею. У каждого свое видение, но мы стараемся быть максимально компетентными и объективными, насколько это возможно.

– Как относятся к «Самарскому взгляду» ассы фотоискусства, которые выставляют свои работы на международных выставках и конкурсах?

– С уважением. Без всяких амбиций. Часто после международных конкурсов они отправляют свои работы к нам в Самару. В числе таких людей – Валерий Мельников, известный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», ездивший по «горячим» точкам и снимавших людей в военной обстановке. Его серия «Черный дни Украины», победившая на конкурсе World Press Photo, выставлялась на «Самарском взгляде» в 2014 году и стала лучшей в разделе «пресс-фотография». А также Кристина Кормилицына из «Коммерсанта». Серию «Черный квадрат Фиделя» Кристина выставляла тоже на World Press Photo, где получила 3- место, а потом в нашем городском открытом конкурсе. Ее работу жюри оценило как «Лучшую пресс-фотографию» в 2016 году. В прошлом году призером нашего конкурса стал Алексей Майшев — фотокорреспондент газеты «Известия». Он уже лет десять работает и живет в Москве, но, тем не менее, Леша – наш самарский парень, здесь он родился, учился и работал и связь с малой родиной не теряет. Майшев уже пару лет как входит в кремлевский журналистко-фотографический пул, а это, согласитесь, кое о чем говорит.

– Получается, что в конкурсе принимают участие в большинстве своем опытные фотографы. А есть ли возможность проявить себя начинающим или малоизвестным?

– Разумеется. Например, Павел Волков, ныне знаменитый московский молодой фотограф, первый свой титул получил здесь, в Самаре.

Яркие стороны своего таланта проявляют и наши самарские фотографы. Причем, люди разных возрастов. Например, Сергей Курочкин, член Фотообъединения Областного Союза журналистов, в свои 70 лет стал победителем премии «За лучшую художественную фотографию» (2016 г.). Это была серьезная победа, и это можно назвать открытием. Представитель более молодого поколения Николай Муханов занял 2 место в номинации «Люди и повседневная жизнь» в 2014 году, сейчас является членом художественного совета нашего Фотообъединения (Фотообъединение Самарской областной организации Союза журналистов России), лауреат нескольких всероссийских конкурсов.

– Расскажите подробнее о номинациях. Что бы вы порекомендовали?

– Так сложилось, что каждый раз самой востребованной оказывается номинация «Люди и повседневная жизнь». Она самая широкая и интересная. На нее поступает огромное количество работ.

Самая стабильная в своей популярности номинация «Природа», поскольку красота нашей природы, как известно, не имеет границ. Немало заявок и в «Спорте». Популярность номинации «События» напрямую зависит от событий в стране и в мире.

К сожалению, мало обращают внимание на «Другую реальность». А ведь в этой категории можно максимально проявить себя, своё творчество и свои профессиональные умения.

Недооценивают и «Коммерческую фотографию». И это странно, ведь она является самой массовой. В нее входят свадебные фотографии, рекламная фотография, постановочные студийные фото. Эта номинация была создана, чтобы привлечь коммерческих фотографов, которых в Самаре немало, но пока что они слабо откликаются на конкурсы.

– В этом году планируется специальный приз «Имени Андрея Баскакова» – за лучшую жанровую фотографию гуманистической направленности. А какой должна быть гуманистическая фотография?

– Она должна быть сильной, яркой. Приведу один пример: есть знаменитая американская фотография, которая, как считается, остановила Вьетнамскую войну. Называется она «Ужас войны». Сделал ее американский фотограф вьетнамского происхождения Ник Ют. На ней – 9-летняя обожженная напалмом вьетнамская девочка, бегущая по полю. Казалось бы, кадр, вселяющий ужас, – голый ребенок, обгоревший, еле живой… Фотография жестокая или гуманистическая? Сразу не ответишь, но после публикации этого снимка в СМИ американцы вышли на улицу и стали требовать остановить преступную войну. Этот кадр стал для них последней каплей. Вот что значит сила изображения. Зачастую фотография может быть сильнее слов.

– Чтобы вы пожелали «Самарскому взгляду» в год его десятилетия?

– Не снижать планку, а только повышать. Нужно развитие, движение вперед. Хотелось бы, чтоб конкурс и выставка со временем переросли в настоящий фотографический фестиваль, где будет еще больше общения, учебы и других интересных дел. Фотофестивали уже проводятся в Нижнем Новгороде, Витебске, Новосибирске, Петербурге. Могла бы и Самара.

Желаю «Самарскому взгляду» сохранять свое качество и глубину.

Текст – Мария Гуркина, Анна Кистанова