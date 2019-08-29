«Самарский взгляд» — прямой эфир на «Радио Губерния»

На «Радио Губерния»состоялся прямой эфир с членами Фотообъединения областного Союза журналистов Юрием Стрельцом и Валерием Афанасьевым. Тема — фотоконкурс «Самарский взгляд».

Послушать и посмотреть можно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=kyacBrC4gCI&feature=player_embedded&fbclid=IwAR0NVYs7OLTzOr4TTgEOvk4kh7yH1_1j_9zsKEBm2j8TyvNHItGailm66WI

Легко ли стать фотографом? Что делает кадр живым? Где искать вдохновение и на каких фотоконкурсах получить одобрение коллег? Ответы на эту тему дают Юрий Стрелец и Валерий Афанасьев в программе «Губерния. Вечерний Разговор». Ведет беседу главный редактор ТРК «Губерния», член Правления Самарской областной организации Союза журналистов России Татьяна Прокаповичене.

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