Ирина Цветкова награждена Медалью Русской Православной Церкви

Указом Патриарха Московского и всея Руси председатель общественной организации «Самарская областная организация Союза журналистов России» Ирина Владимировна Цветкова удостоена Медали Русской Православной Церкви преподобной Евфросинии, великой княгини Московской.

Медаль Русской Православной Церкви преподобной Евфросинии, великой княгини Московской – награда Русской Православной Церкви, учреждена определением Патриарха и Священного Синода от 21 августа 2007 года. Медалью награждаются женщины, внесшие особый вклад в дело укрепления духовно-нравственных традиций в обществе и в развитие социального служения Церкви, потрудившиеся на поприще церковно-общественной деятельности и церковно-государственных отношений, а также понесшие труды во благо Православия.

Поздравляем Ирину Владимировну Цветкову с почётной наградой!