Самарские журналисты сыграют в мини-гольф

В Самаре 14 сентября на территории школы-интерната № 117 пройдет турнир по мини-гольфу, в котором примут участие журналисты, сотрудники пресс-центров и представители самарских СМИ.

Турнир по мини-гольфу давно стал спортивной традицией журналистов. Проводится он с 2011 года и в этом году будет девятым по счету. Организаторы соревнований — Министерство спорта Самарской области, Самарская областная общественная организация «Федерация развития гольфа» и Самарская областная организация Союза журналистов России.

В этом году свои заявки прислали более 30 представителей областных СМИ и PR-служб, а также кафедры журналистики СГСПУ и пресс-штаба СЮИ ФСИН.

Победители и призеры будут награждены кубками, медалями и дипломами областной Федерации развития гольфа.

Напомним, что в прошлом году лидерами турнира стали «Самара-ГИС» — 1 место, «Союза журналистов» — 2 место и «Самарская газета» — 3 место. Кто окажется в числе призеров на этот раз, покажет время.

Программа соревнований:

10:00-11:00 — регистрация участников, разминка, деление на флайты, жеребьевка участников;

11:00-11:30 — построение участников, открытие соревнований;

11:30-15:20 – общий старт, соревнования;

15:20-16:00 – подведение итогов и награждение.

Место проведения — г. Самара, ул. Майская, 49 (ГБОУ школа-интернат №117).



Приглашаем всех желающих «поболеть» за участников соревнований!