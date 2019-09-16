Общественная Акция «Благородство» ищет новых героев

Друзья!

Союз журналистов и Ассоциация творческих Союзов Самарской области приглашают вас принять участие в общественной Акции «Благородство».

Нам нужна ваша помощь в сборе информации (историй) о людях, совершающих благородные дела и поступки, проявляющих бескорыстие, сострадание, любовь и заботу к ближним.

Достойных людей много. Они рядом. Это могут быть коллеги по работе, друзья, соседи, наши земляки – люди, протянувшие руку помощи в трудную минуту. С вашей помощью мы хотим рассказать о них, сделать так, чтоб их поступки стали побуждением к действию для широкого круга общественности.

«Добро должно быть действенным. Творим добро ВМЕСТЕ!» – наш девиз и призыв.

Если вы знаете тех, кто совершает добрые дела, и чьи поступки достойны внимания и поощрения, напишите нам. Пришлите в оргкомитет Акции заявку о кандидате, указав его Ф.И.О., возраст, краткое описание поступка. Не забудьте написать контакты этого человека (адрес, телефон) и прислать его фотографию. Будем рады, если пришлете о герое публикацию (статью) или видео.

Представить кандидатов в номинанты Акции «Благородство» могут организации, предприятия, СМИ и частные лица. Лауреаты Акции определяются путем голосования на заседании общественного совета Акции. Имена лауреатов будут названы в декабре 2019 года во время церемонии награждения.

Заявки принимаются оргкомитетом до 21 октября 2019 г. по адресу: 443001 г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста. (тел. (846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72) или по e-mail: blagorodstvo2019@mail.ru .

За новостями об Акции следите на сайте областного Союза журналистов – www.sjrs.ru

Телефоны контактов Самарской областной организации Союза журналистов России:

Елена Абкина (руководитель пресс-службы) – (846) 332-68-39;

Мария Гуркина (пресс-секретарь) – т. (846) 332-57-94.