Общественная Акция «Благородство» ищет новых героев

Друзья!
Союз журналистов и Ассоциация творческих Союзов Самарской области приглашают вас принять участие в общественной Акции «Благородство».
Нам нужна ваша помощь в сборе информации (историй) о людях, совершающих благородные дела и поступки, проявляющих бескорыстие, сострадание, любовь и заботу к ближним.
Достойных людей много. Они рядом. Это могут быть коллеги по работе, друзья, соседи, наши земляки – люди, протянувшие руку помощи в трудную минуту. С вашей помощью мы хотим рассказать о них, сделать так, чтоб их поступки стали побуждением к действию для широкого круга общественности.
«Добро должно быть действенным. Творим добро ВМЕСТЕ!» – наш девиз и призыв.
Если вы знаете тех, кто совершает добрые дела, и чьи поступки достойны внимания и поощрения, напишите нам. Пришлите в оргкомитет Акции заявку о кандидате, указав его Ф.И.О., возраст, краткое описание поступка. Не забудьте написать контакты этого человека (адрес, телефон) и прислать его фотографию. Будем рады, если пришлете о герое публикацию (статью) или видео.
Представить кандидатов в номинанты Акции «Благородство» могут организации, предприятия, СМИ и частные лица. Лауреаты Акции определяются путем голосования на заседании общественного совета Акции. Имена лауреатов будут названы в декабре 2019 года во время церемонии награждения.
Заявки принимаются оргкомитетом до 21 октября 2019 г. по адресу: 443001 г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста. (тел. (846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72) или по e-mail: blagorodstvo2019@mail.ru .
За новостями об Акции следите на сайте областного Союза журналистов – www.sjrs.ru
Телефоны контактов Самарской областной организации Союза журналистов России:
Елена Абкина (руководитель пресс-службы) – (846) 332-68-39;
Мария Гуркина (пресс-секретарь) – т. (846) 332-57-94.
ИЗ ИСТОРИИ АКЦИИ «БЛАГОРОДСТВО»
Общественная Акция «Благородство» успешно осуществляется с 1998 года и является одним из первых социально-значимых проектов не только в губернии, но и в стране. Акция удостоена множества наград регионального и федерального уровня. Акция «Благородство-2018» была посвящена 100-летнему юбилею Самарской областной организации Союза журналистов России. И это не случайно, ведь именно журналисты все эти годы рассказывали и продолжают рассказывать всем жителям региона о ярких благородных поступках их земляков.
Партнеры
Много лет Акцию поддерживает Министерство культуры Самарской области. У Акции немало партнеров, которые помогают организаторам Акции совершенно безвозмездно. Кто-то помогает материально, кто-то организационно, а кто-то готовит приятные сюрпризы для победителей.
Огромную помощь в осуществлении проекта на всем его протяжении оказывают средства массовой информации. Их поддержка особенно ценна!
Общественный совет
Лауреатов Акции «Благородство» определяет Общественный совет, в состав которого входят руководители городских и областных СМИ, представители культуры, медицины, общественных организаций, в том числе ветеранских и молодежных, Лауреаты Акции прошлых лет, а также многие известные и уважаемые в губернии люди.
Лауреаты
Особенность Акции и главное ее отличие от многих других проектов в том, что лауреаты «Благородства» – это настоящие «народные» герои, которые на своем примере доказали, что в жизни всегда есть место подвигу. С 1998 года по 2018 год лауреатами акции стало более 700 человек. У каждого – своя история, своя судьба.
Премией «За благородство» в разное годы были награждены: студентка, помогающая адаптации детей-инвалидов, хирург-кардиолог, проводящий уникальные операции, маленькая девочка, спасшая детей из пожара, семья, которая взяла на попечение одинокую старушку, преподаватель, который разглядел в слепом мальчике талант пианиста и стал безвозмездно учить его музыке и многие другие.