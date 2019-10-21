На 85-м году жизни ушла Лилия Шайхулловна Шафигуллина.



Для журналистского сообщества она была известной фигурой. Многие годы своей жизни отдала «Волжской коммуне», более 10 лет работала в независимом информационном агентстве «Ваш выбор Самара». Была одним из авторов «Колеса истории» — ленты краеведческих новостей.

Лилия Шайхулловна была очень добрым человеком, трудолюбивым, скрупулезным, по-детски доверчивым и по-мудрости спокойным. Как жаль, что уходят такие люди, свидетели и хранители Времени. Добрая ей память и тепло наших сердец.

Самарская областная организация Союза журналистов России выражает соболезнования родным и близким. Светлая память!