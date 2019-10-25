Экспозиция

Любая хорошая образная фотография может отражать тему жизненного пути

Фотообъединение при областном Союзе журналистов готовит выставку «Дороги, которые мы выбираем». Название, заимствованное из рассказа О. Генри, озадачило многих фотохудожников, ведь речь идет не о литературном произведении, а о фотографическом изображении. Что нужно взять в кадр, чтоб отразить тему выбора? Как уйти от банальности и в то же время не запутаться в собственных измышлениях?  Своим мнением в интервью областному Союзу журналистов поделился Владимир Вяткин, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», председатель жюри фотоконкурса «Самарский взгляд»:

– По сути, любая хорошая образная фотография может отражать тему жизненного пути. Например, человек в профессии. Врач, учитель, инженер, пожарный… – это и есть дорога, выбранная человеком. В такой интерпретации содержится положительный смысл названия «Дороги, которые мы выбираем». Профессия, призвание – каждый избирает для себя сам. Это интерпретация положительного выбора со знаком «плюс». С негативной стороны – со знаком «минус» – выбранный путь может оказаться дорогой в никуда: наркомания, алкоголизм, нарушение закона. Кто-то выбирает путь развития, кто-то – деградации. В идеале фотография должна быть сделана на контрасте знака «плюс» и знака «минус». Если бы я снимал на тему «Дороги, которые мы выбираем, я бы делал «проблемную» фотографию».

Важную роль играют название работы и ее описание. Название задает направление, в котором будут развиваться мысли у зрителя. Гармоничная связь фотографии с ее названием, а также грамотно расставленные акценты в описании – залог успешной экспозиции.

Тему выбора жизненного пути можно передать и через портрет. Это может быть портрет в интерьере. Представьте: вы видите врача в больничном халате, в интерьере операционной. Он измотан, он только что успешно закончил сложную операцию. В его позе, в каждой морщинке лица – усталость, но в его глазах – счастье и удовлетворение, ведь он только что спас человеческую жизнь. Он выбрал свой путь и идет по нему.

 

Официальное открытие выставки «Дороги, которые мы выбираем» состоится 29 октября в 18.00 в галерее «Новое пространство» (г.Самара, пр-т Ленина, 14-а, Самарская областная универсальная научная библиотека).

Выставка будет работать с 29 октября по 15 ноября.
Выходной – понедельник.
Время работы: вт — сб – с 10.00 до 20.00; вс – 10:00 – 18:00.
Вход свободный.
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(846) 332 68 39