Фотообъединение при областном Союзе журналистов готовит выставку «Дороги, которые мы выбираем». Название, заимствованное из рассказа О. Генри, озадачило многих фотохудожников, ведь речь идет не о литературном произведении, а о фотографическом изображении. Что нужно взять в кадр, чтоб отразить тему выбора? Как уйти от банальности и в то же время не запутаться в собственных измышлениях? Своим мнением в интервью областному Союзу журналистов поделился Владимир Вяткин, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», председатель жюри фотоконкурса «Самарский взгляд»:

– По сути, любая хорошая образная фотография может отражать тему жизненного пути. Например, человек в профессии. Врач, учитель, инженер, пожарный… – это и есть дорога, выбранная человеком. В такой интерпретации содержится положительный смысл названия «Дороги, которые мы выбираем». Профессия, призвание – каждый избирает для себя сам. Это интерпретация положительного выбора со знаком «плюс». С негативной стороны – со знаком «минус» – выбранный путь может оказаться дорогой в никуда: наркомания, алкоголизм, нарушение закона. Кто-то выбирает путь развития, кто-то – деградации. В идеале фотография должна быть сделана на контрасте знака «плюс» и знака «минус». Если бы я снимал на тему «Дороги, которые мы выбираем, я бы делал «проблемную» фотографию».

Важную роль играют название работы и ее описание. Название задает направление, в котором будут развиваться мысли у зрителя. Гармоничная связь фотографии с ее названием, а также грамотно расставленные акценты в описании – залог успешной экспозиции.

Тему выбора жизненного пути можно передать и через портрет. Это может быть портрет в интерьере. Представьте: вы видите врача в больничном халате, в интерьере операционной. Он измотан, он только что успешно закончил сложную операцию. В его позе, в каждой морщинке лица – усталость, но в его глазах – счастье и удовлетворение, ведь он только что спас человеческую жизнь. Он выбрал свой путь и идет по нему.