В Домжуре проходят заседания Общественного Совета Акции «Благородство»»

Сегодня, 19 ноября, в конференц-зале Дома журналиста состоялось второе заседание Общественного Совета Акции «Благородство», в ходе которого рассматривались поступившие в оргкомитет заявки. Первое заседание было проведено 14 ноября. В общей сложности рассмотрено более 60 % полученных заявок. Оставшаяся часть будет представлена к обсуждению 21 ноября на третьем заседании Общественного Совета.

В 2019 году Акция «Благородство» проводится под девизом «Творим добро ВМЕСТЕ!». Это значит, что мы снова объединяемся вокруг идеи добра, чтоб помочь друг другу в наших лучших начинаниях и помыслах. На призыв принять участие в акции откликнулись все районы и города Самарской области. В оргкомитет поступило порядка 180 заявок. Перед Общественным Советом стоит задача определить лауреатов.

Организаторы Акции – Самарская областная организация Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области.

Итог акции и имена лауреатов будут озвучены 9 декабря на торжественной церемонии в ДК железнодорожников им. А.Пушкина.

Акцию поддерживает Министерство культуры Самарской области. У Акции много партнеров, которые помогают организаторам Акции совершенно безвозмездно. Огромную помощь в осуществлении проекта на всем протяжении его истории оказывают средства массовой информации.

Лауреатов Акции «Благородство» определяет Общественный Совет, в состав которого входят руководители городских и областных СМИ, представители культуры, медицины, общественных организаций, в том числе ветеранских и молодежных, лауреаты Акции прошлых лет, многие известные и уважаемые в губернии люди.

Особенность Акции и главное ее отличие от многих других проектов в том, что лауреаты «Благородства» – это настоящие «народные герои», поступки которых доказывают, что в жизни всегда есть место подвигу. С 1998 года по 2018 год лауреатами акции стало более 700 человек.