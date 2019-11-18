«Самарский взгляд» в Отрадном

7 ноября, в городе Отрадном, в выставочном зале дворца культуры «Россия» состоялось открытие выставки, на которой представлены работы участников Х городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд» (2018-2019).

Проект «Самарский взгляд 2018-2019″ состоялся благодаря Самарской областной организации Союза журналистов России и Администрации г. о. Самара. Большую помощь в организации мероприятия оказывает Фотообъединение Самарской областной организации Союза журналистов России.

Фотоконкурс «Самарский взгляд» проводится с 2009 года и в этом году отметил своё десятилетие. За время своего существования конкурс заработал статус одного их самых престижных в России.

Главной особенностью этого года стало то, что на участие в конкурсе откликнулось множество фотоклубов страны и увеличилось число участников из Самары. Юбилейная дата была отмечена рекордным количеством заявок и работ, отправленных на конкурс. В общей сложности было прислано 2244 работы от 205 участников. География конкурса охватила Москву, Санкт-Петербург, а также сёла и города Иркутской, Ленинградской, Московской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Ярославской и других областей. Заявки поступили также из Российских Республик Адыгея и Чувашия, а из-за рубежа из Республики Узбекистан.

Экспозиция из 144 работ сначала выставлялась в Самаре ( в августе- сентябре), теперь до конца ноября размещается в выставочном зале Дворца культуры «Россия» и в Музее истории города Отрадного. В отрадненскую подборку вошли лучшие работы с основной выставки в Самаре.

На открытии во дворце культуры «Россия» первых посетителей выставки приветствовали директор ДК Снежана Солопова и член Творческого союза художников России, экскурсовод Марина Ухина, а также член Союза фотохудожников России, Фотообъединения областного Союза журналистов России, фотограф Николай Федорин.

Самарская областная организация Союза журналистов России благодарит за оказанную поддержку и помощь в организации выставки руководство и сотрудников Дворца культуры «Россия» и Музея истории города Отрадного.

Экспозиция вг.о.Отрадном будет работать до 28 ноября.

Вход свободный. 16+

Адрес: 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 28.

Дворец культуры «Россия», Выставочный зал.

Тел.: +7 (846 61) 2 07 32

https://dkrussia.ru/

Музей истории города Отрадного

Телефон: +7 (927) 766 21 72

http://www.new.museum-otradny.ru/content/news

Время работы: вторник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные дни: суббота, воскресенье, понедельник.

http://www.photounion.ru/Show_News.php?nnum=2217