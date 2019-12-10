В Доме журналиста представят книгу с уникальными историческими фотографиями

В Доме журналиста 11 декабря в 11:00 пройдет презентация исторического альбома «Самара». Авторы книги — самарские коллекционеры и краеведы Сергей Рудняев и Владимир Кузнецов.

В презентации примут участие секретарь Союза журналистов России, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова, а также главный библиограф Самарской областной универсально-научной библиотеки Александр Завальный.

Альбом содержит более 300 открыток и около 600 фотографий с изображением нашего города в период с 1865 г. по 1924 г. Это уникальные снимки самарских улиц, портреты горожан, волжские пейзажи конца XIX – начала XX века.

Среди приглашенных — представители музея им. П. В. Алабина, Центрального государственного архива Самарской области, Министерства культуры Самарской области, а также директора и сотрудники библиотек города.

В 2006 году вышла одноименная книга объемом в 330 страниц. Новое издание содержит более 500 страниц, на которых читатель может найти 95 новых исторических открыток и фотографий.

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии!

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