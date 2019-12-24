ЖУРНАЛИСТОВ БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ!

24 декабря в Доме журналиста прошла встреча ветеранов самарской журналистики.

Весело и задорно встретили наступающий Новый год ветераны самарской журналистики!

Собравшись в Доме журналистов вокруг стола с домашними пирогами и ароматным чаем. Коллеги и друзья шутили, рассказывали веселые истории, вспоминали забавные случаи из собственной практики, называли имена тех, кому обязаны профессиональным становлением.



Наши ветераны и сегодня активны, как и прежде. Они с готовностью участвуют в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи, некоторые возглавляют различные общественные организации или входят в их руководящие органы. В минувшем году ветераны журналистики отметились несколькими собственными книгами. Их презентации вызвали широкий общественный интерес. Ветераны журналистики постоянно проводят мастер-классы для студентов журфака Самарского университета, выступают перед читателями городских библиотек и перед школьниками в рамках мероприятий по профориентации. И, конечно же, многие и по сей день готовят заметки, корреспонденции, статьи и интервью для местных и региональных изданий, для теле- и радиоканалов.

Совет ветеранов Самарской областной организации Союза журналистов сердечно поздравляет коллег с наступающим Новым годом и желает всем счастья, здоровья и благополучия! Всегда рады видеть вас на наших встречах!

Автор текста — Александр Лаврик