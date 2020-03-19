В Домжуре состоится пресс-конференция УФАС

20 марта в 11:00 в Доме журналиста пройдет пресс-конференция «Итоги работы Самарского УФАС России за 2019 год. Резонансные дела».

В пресс-конференции примет участие руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области, государственный советник Российской Федерации 2 класса Леонид Львович Пак.

Он подведен итоги деятельности УФАС по Самарской области за прошедший год и расскажет о «Национальном плане по развитию конкуренции».

Журналисты также узнают о наиболее «громких» делах, рассмотренных Управлением в последние годы.

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятии!

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или по электронной почте: spress@samtelecom.ru