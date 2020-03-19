Метеорологи дали прогнозы

В Доме журналистов 19 марта прошла пресс-конференция «Всемирный метеорологический день: климат и вода». Представители ФГБУ «Приволжское УГМС» провели небольшой исторический экскурс для журналистов и дали подробный прогноз погоды на ближайшее время.

Пресс-секретарь Приволжского УГМС Вячеслав Дёмин рассказал о Всемирной метеорологической организации и об ее деятельности в России: «На данный момент в нашей стране расположено 1700 метеостанций. Из них каждая третья – климатическая, каждая десятая – предоставляет данные для международного обмена. Также у нас расположено 29 озонометрических станций, что составляет примерно треть от общего количества таких станций в мире (всего 100 станций)».





Участникам пресс-конференции также напомнили историю открытия Антарктиды, в частности о том, что 28 января 2020 г. исполнилось 200 лет со дня обнаружения этого континента.

Не обошли стороной и тему глобального потепления, разобрав его плюсы и минусы для сфер транспорта, строительства, ЖКХ, сельского хозяйства, а также сферы здоровья и социального сектора. Так, среди плюсов оказалось расширение зоны животноводства и растениеводства, обеспечение жителей страны достаточным количеством воды и улучшение условий для развития гидроэнергетики. К минусам отнесли увеличение использования электроэнергии на кондиционирование помещений, повышение риска лесных и торфяных пожаров, появление новых инфекционных болезней.

Начальник Гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова рассказала о прогнозах погоды: «В ближайшее время нас ждет неустойчивая погода с выпадением осадков. Завтра и послезавтра ожидаются осадки смешанного характера: это может быть дождь или мокрый снег, в разных частях области по-разному. В связи с приближением циклона ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Понижение температуры ожидается в дневные часы – от 3 до 8 градусов 20 марта, 1- 6 градусов – 21 марта, а в ночь на 24 марта ожидается до 13 градусов мороза».

По словам Людмилы Ануровой, в начале сезона приток в Волгу большой по всему каскаду, так как река получает достаточно влаги от малых водоемов. Обмеление водохранилища этой весной не ожидается.