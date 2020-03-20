Леонид Пак представил отчет и рассказал о мерах контроля

В Доме журналиста 20 марта состоялась пресс-конференция с участием руководителя Управления ФАС по Самарской области Леонидом Паком. Журналистам был представлен отчет об итогах работы Самарского УФАС России за 2019 год и даны пояснения о мерах, принимаемых Управлением, в связи с ситуацией угрозы распространения коронавируса COVID-2019.

Руководитель Управления ФАС по Самарской области рассказал об итогах работы ведомства.

По данным УФАС, общее количество рассмотренных Управлением административных дел в 2019 году составило 921 (по итогам на 2018 год было рассмотрено 823 дела). За прошедший год было вынесено 768 (в 2018 году – 673) постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа. Общая сумма наложенных штрафов за 2019 год составила 50 146 000 рублей (в 2018 году – 28 381 000 рублей).

Примечательно, что в рейтинге соблюдения законности о добросовестной конкуренции Самарская область улучшила свою позицию на 24 пункта (по сравнению с 2018 годом) и заняла 30 место. Однако, по мнению Пака, в целом ситуация остается такой же, как и в предыдущем году, и есть над чем работать.

В числе наиболее массовых, типовых нарушений — бездействие органов местного самоуправления в части непроведения открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, а также незаконное предоставление прав в отношении муниципального имущества и земельных участков без проведения торгов. Сюда же относится и выделение бюджетных денежных средств в виде субсидий на выполнение работ, являющихся муниципальными нуждами и другое.

Волнующая тема для журналистов – действия государственных структур в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, на вопрос о планах работы Самарского УФАС в сложившейся ситуации, руководитель Управления ответил:

«У нас есть поручение от УФАС России на предмет мониторинга цен на средства индивидуальной защиты. Также мы ждем такого же поручения на противовирусные препараты и продовольственные товары. Мы делаем запросы в аптеки по защитным маскам, но, к сожалению, дело не в дефиците, а в полном отсутствии масок. Были предположения о том, что аптечные сети специально не закупали и не продавали маски, так как боялись реакции антимонопольной службы на рост цен. Но это не так. Мы рассматриваем цены на предмет завышения только в том случае, если они одинаковые у разных компаний, пользующихся услугами разных поставщиков. Если цены разные (пусть даже высокие), но обоснованные, то это не является предметом для пристального внимания… В любом случае, сейчас товара нет. А пока нет товара, соответственно, нет цен на него, и тут мы действовать никак не можем».

Леонид Пак отметил, что ситуация с ценами на товары в продовольственных магазинах также проверяется УФАС в случае наличия одинаковых цен в разных торговых сетях при разных поставщиках. Однако он заверил, что торговые сети приняли решение не повышать цены ни на какие группы товаров, включая бакалейные, даже учитывая повышение спроса.