Общественной палатой РФ подписано соглашение с общественными объединениями и НКО

Соглашение посвящено сотрудничеству Общественной палаты Российской Федерации с общественными объединениями и некоммерческими организациями при направлении наблюдателей на общероссийское голосование.

На встрече присутствовали руководители Ассоциации юристов России, Федерации независимых профсоюзов России, Российского Союза молодёжи, представители других общественных организаций и объединений.

В заседании принял участие глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Председатель СЖР напомнил в своём выступлении о серьёзной роли журналистского сообщества в наблюдении и информационном сопровождении общероссийского голосования.

Общественная палата разработала стандарты процедуры осуществления общественного контроля, которые применялись в ходе голосования на выборах Президента и были использованы в единый день голосования в 2018 и 2019 годах. Таким образом, у ОПРФ и региональных общественных палат накоплен большой опыт в осуществлении общественного контроля на выборах. Общественная палата Российской Федерации и региональные палаты выразили готовность участвовать и организовывать масштабное общественное наблюдение за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Главное отличие принципов общественного наблюдения за общероссийским голосованием от наблюдения за политическими выборами – то, что выбор граждане делают не между разными кандидатами или партиями, а между различными вариантами ответа на вопрос о поддержке предлагаемых поправок в Конституцию. Понимая, что объективная оценка прозрачности и законности всех процедур не может быть в данном случае дана без участия в наблюдении представителей основных российских политических партий, Общественная палата предусмотрела возможность направления в качестве наблюдателей представителей всех заинтересованных зарегистрированных в установленном порядке политических партий.

Наблюдатели от партий – это как правило подготовленные, опытные участники избирательного процесса. Их участие наряду с представителями общественных объединений и некоммерческих организаций в наблюдении обеспечит беспристрастную и открытую оценку хода проведения голосования, подсчета числа участников и подведения итогов.

Источник: СЖР