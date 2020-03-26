«Чапаевскому рабочему»- 90

26 марта газета «Чапаевский рабочий» отмечает свое 90-летие. Союз журналистов поздравляет редакцию издания с круглой датой.

Газета «Чапаевский рабочий» выпускается с 1930 года. За это время менялись название, дизайн, редакционный состав. Неизменным остались уважение к читателю и любовь к своему делу.

Издание постоянно принимает участие в различных творческих конкурсах, имеет множество наград за лучшее освещение социально значимых тем, проблем реформы ЖКХ, вопросов, связанных с восстановлением «белых» пятен в истории города Чапаевск.

В 2015 -2016 г. г. газета «Чапаевский рабочий» и персонально журналисты занимали призовые места в ряде творческих конкурсов: областном конкурсе имени П. Гроссмана – два призовых места, «Эколидер-2014» — звание «Народный «Эколидер» и 3-е место в номинации «СМИ», «Эколидер-2015» — 3-е место в номинации «СМИ». Заместитель главного редактора Л. Н. Дешевых по результатам 2015 года была отмечена Почетной грамотой ГУ МВД России по Самарской области за освещение деятельности общественного совета при отделе МВД России по г. Чапаевску, а также поощрительным призом в рамках журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области в номинации «Освещение актуальных тем в печатных изданиях малых городов и районов Самарской области».

Секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова поздравила редакцию газеты и ветеранов издания с юбилеем: «Дорогие коллеги! От всего сердца поздравляю с 90-летием «Чапаевского рабочего»! «Чапаевский рабочий» – наша гордость и достояние, часть истории региональной журналистики, уважаемое и любимое читателями издание. Искренне желаю дальнейших успехов! Покоряйте вершину за вершиной, открывайте новые горизонты!»