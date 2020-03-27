На «удаленке»: 10 приложений для записи дистанционного интервью

Один из самых больших страхов журналиста — взять интервью у спикера, а потом понять, что оно не записалось. Не все согласятся повторно отвечать на вопросы, только потому что ваш диктофон заглючил. На какие программы для записи интервью можно положиться и есть ли бесплатные? Публикуем подборку сервисов для компьютеров и смартфонов на двух популярных ОС.

Давайте признаем: записывать интервью на смартфон через динамики ноутбука не так уж удобно. Как минимум, запись нужно скидывать на компьютер для расшифровки. А самое неприятное — эффект эха, когда собеседник слышит свой голос, прошедший через динамики вашего компьютера и вернувшийся к нему через ваш микрофон. Этот круговорот звука сбивает с мысли и не дает сосредоточиться.

Неприятностей можно избежать, если надеть наушники и довериться специальным сервисам для записи интервью на ПК.

Windows

Если вы решили записать разговор со спикером на компьютере, у вас два пути: либо обратиться к специальным сервисам для записи беседы в Скайпе, либо использовать приложения для записи звука вообще. Второй вариант предпочтительнее, если вы назначили дистанционное интервью в Фейсбуке, Телеграме и других мессенджерах.

UV Sound Recorder

Бесплатно

Длительность записи не ограничена, программа не зависает, записи сохраняются. За два месяца я не испытала никаких трудностей с ее использованием. Не забудьте настроить приложение перед важной беседой. Выберите два устройства записи: колонки — они будут фиксировать речь спикера, а также микрофон — для записи ваших вопросов. Можно выбрать качество аудиозаписи: от 8 до 320 Кб в секунду.

Эта программа, в отличие от остальных в обзоре, подходит для записи звука в любом мессенджере или программе. Следующие в списке сервисы синхронизируются со Скайпом: автоматически начинают и прекращают запись вместе со звонком.

iFree Skype Recorder

Бесплатно

Дизайн приложения — привет из 2010 года. Интерфейс простой, но далеко не интуитивный. Впрочем, главное — запомнить красную кнопку «Record». Программа будет записывать аудио без ограничений по времени и абсолютно бесплатно. Дополнительные удобства: сервис автоматически называет записи по имени вашего собеседника в Скайпе, а также фиксирует метаданные даты и времени разговора.

Evaer

5 минут — бесплатно. Без ограничений — $19.95

Это приложение умеет записывать не только звук, но и видео. В бесплатной версии вы сможете записать не более пяти минут интервью. Лицензия стоит $19.95 — заплатив единожды, вы сможете пользоваться программой без ограничений. Как и предыдущая программа, Evaer синхронизируется со Скайпом и начинает запись, как только установлено соединение с собеседником.

Mас OS

Для пользователей макбуков подойдет кроссплатформенная программа, а также два симпатичных сервиса специально для Mac OS: один для качественной записи видеоинтервью в Скайпе, другой — для записи звука из любого мессенджера.

Open Broadcaster Software

Бесплатно

Программа предназначена для пользователей Mac, Windows и даже Linux. Она популярна среди стримеров — богатый функционал, неограниченная длительность записи и абсолютная бесплатность сервиса покоряют сердца.

С помощью OBS можно записывать как аудио, так и видео из любого источника — а значит, программу можно использовать для бесед в Скайпе и в любых других мессенджерах.

Piezo

10 минут — бесплатно. Без ограничений — $21.90

Сервис позволяет записывать звук из любой программы, в том числе, из Скайпа или из браузера. Приложение имеет лаконичный дизайн. В бесплатной версии доступно 10 минут записи, затем аудиофайл перекрывают шумы. Чтобы все функции программы стали доступны, нужно купить лицензию.

Call Recorder for Skype

$39.95, оплата единоразовая

Эта программа для записи звонков в Скайпе может записывать не только аудио, но и видео, причем в 6 разных режимах (например, фиксирование речи только одного из собеседников, а также разделенный экран — изображения с обеих веб-камер разместятся рядом друг с другом). В программе много небольших, но важных функций: например, звонки короче определенного пользователем времени могут удаляться автоматически.

Мобильные устройства

Если записывать телефонный разговор на диктофон, речь собеседника искажается громкой связью и становится неразборчивой. Специальные приложения не создают таких неприятностей — дистанционные интервью легче расшифровывать.

Некоторые сервисы обещают запись разговора в мессенджере, но я не смогла добиться этого эффекта ни в одном из них. Например, в Айфоне есть встроенная функция записи экрана со звуком, однако при телефонном звонке, звонке в Телеграм, Вайбер или Вотсапп оно перестает записывать и ваш голос, и голос собеседника. В общем, без сторонних приложений не обойтись.

Android

Если вы пользуетесь ОС Android, записать телефонный разговор — не проблема. В Плей Маркете много однотипных программ для бесплатной записи звонков.

Call Recorder

Бесплатно

Удобное и простое в использовании приложение записывает интервью по телефону без ограничения по длительности разговора. Можно бесплатно включить автоматическую запись всех входящих и исходящих вызовов. Прослушивать аудиофайлы можно прямо в приложении, либо экспортировать запись в почту или в мессенджер.

Запись звонков

Бесплатно

Этот рекордер вызовов почти не отличается от предыдущего ни дизайном, ни функционалом, хотя создал его другой разработчик. Рейтинг приложения в Плей Маркете выше на 0,3 звезды, однако оно менее популярно среди пользователей.

iOS

Как и в случае с приложениями на Макбуки, записывать разговоры на Айфон проблематично — бесплатных сервисов с безлимитной записью звонков нет. Нужно либо оплачивать подписку каждый месяц, либо покупать минуты записи. Единственный бесплатный рекордер звонков на iOS — Google Voice, но он недоступен в России.

TapeACall Pro: Call Recorder

$9,99 в год

Приложение записывает входящие и исходящие звонки без ограничений по времени и количеству. Готовую запись можно переименовать, а затем сохранить на телефон или отправить по электронной почте.

Calina

Безлимитный тариф 1190 рублей в год

Этот сервис устроен так: пользователь подключает к звонку в качестве третьего собеседника сервисный номер, затем объединяет вызовы — только тогда начинается запись разговора.

Сервисные номера Callina есть далеко не во всех регионах России, а звонок приложению-собеседнику в другой город тарифицируется согласно общему тарифному плану, поэтому он может недешево обойтись пользователю. Для записи звонков Callina предлагает пакеты по 15, 50 и 100 минут (от 149 до 599 рублей), а также безлимит на год за 1190 рублей.

Записывать интервью для пользователей смартфонов на Андроиде и компьютеров на Виндоусе — не проблема. Выбор велик, поэтому просто ищите сервис себе по душе.

У поклонников техники Эпл могут возникнуть трудности с записью разговоров, если они не готовы покупать приложения. Таким пользователям можно порекомендовать работать по-старинке (включить громкую связь и положить рядом диктофон другого устройства).

Согласно Конституции РФ, каждый человек «имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений». Под тайной подразумевается разглашение информации о частной жизни собеседника — ее характеристика в законах дана довольно расплывчато.

Поэтому если вы планируете использовать аудиофайл интервью в материале и вообще где-либо его публиковать, обязательно спросите согласен ли на это ваш собеседник (запишите свой вопрос и его ответ на аудио или видео). Даже если же вы записываете разговор только для того, чтобы потом расшифровать аудио в текст, считается хорошим тоном предупреждать собеседника о том, что вы ведете запись, хотя это и необязательно.

Источник: СЖР, Сделано.медиа