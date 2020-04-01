Коронавирус убивает газеты

В условиях карантина по коронавирусу, а также из-за сложной экономической ситуации продажи газет, журналов и другой печатной продукции начали стремительно падать. Отрасль могла бы получить государственную помощь, в бюджете есть резерв средств, которые можно направить на эти цели, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Эксперты отмечают, что государство должно поддержать печатные СМИ, поскольку они являются основным каналом информации в глубинке.



Падение спроса

Ранее Правительство Российской Федерации внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости. Документ опубликован на сайте кабмина (http://government.ru/docs/39306/). Печатные СМИ в него не вошли. Кроме того, из-за карантина и ограничений на передвижение россияне стали реже покупать газеты и журналы. Как рассказали «Парламентской газете» распространители, тиражи уже сейчас распродаются примерно на 40-50 процентов меньше, а до конца года падение может составить 75 процентов — что обернётся в потери 30-40 миллиардов рублей по всей России. Особенно ощутимо сокращается торговля периодикой в метро — по причине значительного снижения пассажиропотока.

Таким образом, доходы российских издателей только от размещения рекламы уже в первом полугодии упадут на 30-40 процентов, а по итогам 2020 года — не менее чем на 50 процентов. На фоне общей экономической ситуации отрасль оказалась на пороге серьёзного кризиса. Поэтому президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин и президент Союза предприятий печатной индустрии Руслан Новиков обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, в котором попросили о государственной поддержке отрасли.

В качестве такой поддержки может стать освобождение предприятий печатной индустрии от уплаты всех текущих налогов, страховых взносов и экологических сборов в 2020 году. Кроме того, авторы письма предлагают не взимать налог на прибыль за 2019 год. В числе других мер называются банковские каникулы до полугода с мораторием по всем процентным выплатам, последующее субсидирование процентных ставок по банковским кредитам и просьба к властям регионов и муниципальных образований обнулить арендные ставки на землю для киосков и павильонов печати.

В сложившейся из-за коронавируса ситуации под ударом оказались многие отрасли российской экономики, в первую очередь из реального сектора. В частности, авиаперевозчики, транспортники и многие другие. Они также нуждаются в помощи, сказал первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Мы с такими вызовами прежде не сталкивались. И у меня есть опасения, что после встряски, связанной с самоизоляцией, увеличится количество тех людей, которые решат перейти на цифровые каналы связи, и существующая тенденция на сокращение печатных тиражей усилится», — пояснил он.

Есть опасения, что после встряски, связанной с самоизоляцией, увеличится количество тех людей, которые решат перейти на цифровые каналы связи, и существующая тенденция на сокращение печатных тиражей усилится.

Депутат и бывший гендиректор медиахолдинга считает, что Правительство должно поддержать отрасль, поскольку в ней заняты порядка 1,5 миллиона человек по всей стране. Однако объёмы помощи и очередность ещё только предстоит определить.

Важный канал связи

Тем не менее государство сегодня в состоянии поддержать печатные СМИ — в федеральной казне есть средства, которые можно задействовать для этих задач, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«Электронные средства связи не смогут в полном объёме заменить печатную книгу и печатные СМИ. Поэтому я думаю, что выделение средств поддержит и глава кабмина, и президент. Денег в резерве у нас достаточно. Ведь речь идёт о неких преференциях, налоговой поддержке — и мы можем её оказать отрасли», — подчеркнул он.

Сенатор считает, что обращение представителей печатной индустрии стоит рассмотреть и поддержать. Если Правительство даст положительное заключение по этой инициативе, парламентарии обеих палат найдут возможность оперативно воплотить положительное решение в жизнь, заключил он.

Господдержка печатной индустрии важна не только с точки зрения сохранения рабочих мест в отрасли, но и поскольку в глубинке по-прежнему одним из основных каналов информирования людей остаются газеты. Как региональные, так и муниципальные, отметил секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин.

«Современные средства связи хороши, но развиваются они не так быстро, чтобы население массово перешло на них. К тому же в отдалённых территориях часто не бывает устойчивого сигнала, не всегда работает даже телевидение. Местную информацию люди по-прежнему узнают из печатных изданий. К тому же из-за перехода на “цифру” закрылись многие маленькие эфирные телеканалы», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в случае экстренных ситуаций газета также является наиболее надёжным каналом связи. Собеседник издания привёл в пример Донбасс, где власти самопровозглашённых республик основной упор делали именно на газеты, поскольку телевидение и радио не всегда стабильно работали.

Читателям нужны газеты

В понедельник, 30 марта, стало известно, что сразу два крупнейших российских издания приостанавливают выпуск своих печатных версий. Газеты «Известия» и «Ведомости» сообщили, что в ближайшее время продолжат выходить только на электронных платформах — сайты и соцсети.

Между тем, как стало известно «Парламентской газете», типографии в большинстве российских регионов не планируют приостанавливать работу, распространители периодики также не ушли на каникулы — всех обнадёжил указ российского президента, в котором пунктом номер 5 специально оговаривается — средства массовой информации в условиях пандемии продолжают функционировать. Позиция главы государства более чем логична — по опросам ВЦИОМ, почти 80 процентов россиян сегодня не готовы полностью отказаться от бумажной прессы.

Социологи также отмечают, что традиционные СМИ пользуются гораздо большим доверием читателей, нежели соцсети или телеграм-каналы. Большинство из них работают в полном соответствии с законом и не публикуют фейки ради сиюминутного рейтинга. Поэтому решение о поддержке властями в текущей кризисной ситуации печатных изданий выглядело бы логичным и дальновидным.

Источник: Парламентская газета

https://ruj.ru/news/monitoring-media/koronavirus-ubivaet-gazety-11509